Вы можете все потерять, – президент Эстонии не советует гражданам инвестировать в Украину
Источник:"Европейская правда"
Президент Эстонии Керсти Кальюлайд заявила, что не советует своим гражданам инвестировать в Украину. Она отметила, что уже были случаи, когда эстонцы теряли здесь свою собственность.
Даже получив решение арбитража в свою пользу, они так и не смогли вернуть свое имущество. Учитывая это, президент не может посоветовать эстонцам инвестировать в Украину.
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По словам Кальюлайд, реформа правосудия в Украине не демонстрирует прогресса, на который надеется Европа. Однако она выразила надежду, что скоро эта ситуация изменится.
Я советую своим гражданам: торгуйте с Украиной, но не инвестируйте туда, потому что вы можете потерять инвестиции,
– отметила президент.
Украине стоит еще много сделать
Кальюлайд отметила, что сейчас бизнес в Украине не чувствует себя в безопасности. В то же время государству до сих пор нужно очень много сделать.
"Понимаю, что непросто одновременно проводить экономические реформы и вести войну и аплодирую этому", – добавила президент.
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Сотрудничество Украины и Эстонии: коротко
- По данным Государственной службы статистики Украины, товарооборот между Украиной и Эстонией в течение 2020 года составил 286,71 миллионов долларов.
- Общий товарооборот за 2020 год увеличился до 100,9% по сравнению с 2019 годом.
- Объемы экспорта украинских товаров в Эстонии за этот период составили 109,748 миллионов долларов, а импорта – 176,961 миллионов долларов.