Вы можете все потерять, – президент Эстонии не советует гражданам инвестировать в Украину

Президент Эстонии Керсти Кальюлайд заявила, что не советует своим гражданам инвестировать в Украину. Она отметила, что уже были случаи, когда эстонцы теряли здесь свою собственность.

Даже получив решение арбитража в свою пользу, они так и не смогли вернуть свое имущество. Учитывая это, президент не может посоветовать эстонцам инвестировать в Украину.

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По словам Кальюлайд, реформа правосудия в Украине не демонстрирует прогресса, на который надеется Европа. Однако она выразила надежду, что скоро эта ситуация изменится.

Я советую своим гражданам: торгуйте с Украиной, но не инвестируйте туда, потому что вы можете потерять инвестиции,

– отметила президент.

Украине стоит еще много сделать

Кальюлайд отметила, что сейчас бизнес в Украине не чувствует себя в безопасности. В то же время государству до сих пор нужно очень много сделать.

"Понимаю, что непросто одновременно проводить экономические реформы и вести войну и аплодирую этому", – добавила президент.

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