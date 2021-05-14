Соответствующую предварительную оценку обнародовала Государственная служба статистики в пятницу, 14 мая.

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Согласно ей, против четвертого квартала прошлого года ВВП в январе – марте текущего снизился (с учетом сезонного фактора) на 1,1%. Тогда как, кварталом ранее, этот показатель составлял 0,8%.

ВВП в 2020 снизился

Стоит отметить, что валовой внутренний продукт в 2020 году снизился на 4%, в частности:

в первом квартале прошлого года спад составил 1,2%;

во втором квартале ускорился до 11,2%;

в третьем – четвертом замедлился до 3,5% и 0,5% соответственно.

Национальный банк оценивал снижение экономики Украины в первом квартале этого года в 1,5%, в целом прогнозируя его рост по итогам года на 3,8%.

НБУ ожидает, что в апреле – июне 2021 года рост составит 8,7%, в третьем и четвертом – соответственно 4,2% и 3,6%.

Обратите внимание! По прогнозу Кабинета министров, заложенному в государственный бюджет, ВВП Украины в 2021 году увеличится на 4,6%.