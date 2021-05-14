Соответствующую предварительную оценку обнародовала Государственная служба статистики в пятницу, 14 мая.
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Согласно ей, против четвертого квартала прошлого года ВВП в январе – марте текущего снизился (с учетом сезонного фактора) на 1,1%. Тогда как, кварталом ранее, этот показатель составлял 0,8%.
ВВП в 2020 снизился
Стоит отметить, что валовой внутренний продукт в 2020 году снизился на 4%, в частности:
- в первом квартале прошлого года спад составил 1,2%;
- во втором квартале ускорился до 11,2%;
- в третьем – четвертом замедлился до 3,5% и 0,5% соответственно.
Национальный банк оценивал снижение экономики Украины в первом квартале этого года в 1,5%, в целом прогнозируя его рост по итогам года на 3,8%.
НБУ ожидает, что в апреле – июне 2021 года рост составит 8,7%, в третьем и четвертом – соответственно 4,2% и 3,6%.