ВВП Украины вырос до 2,7%: в Нацбанке назвали причину
Источник:Национальный банк Украины
В III квартале ВВП Украины вырос с 2,4% до 2,7% в годовом исчислении. Рост экономики в III квартале обуславливался устойчивым потребительским спросом, считают в Национальном банке.
Уровень ВВП ниже прогноза
Несмотря на то, что по результатам ІІІ квартала ВВП вырос с 2,4% до 2,7% в годовом измерении, фактический рост реального ВВП в годовом измерении оказался ниже оценки, опубликованной в октябрьском инфляционном отчете (4% год к году).
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Это было обусловлено более медленным сбором поздних зерновых и технических культур. Также ослаблением глобального спроса на продукцию горно-металлургического комплекса и высокими ценами на энергоносители в мире, объяснили в НБУ.
Что способствовало росту экономики
Рост экономики по результатам ІІІ квартала был обусловлен устойчивым потребительским спросом. Конечные потребительские расходы домохозяйств увеличились на 9% год к году.
Высокий уровень потребления поддерживали:
- увеличение зарплат,
- рост пенсий,
- увеличение переводов из-за границы от заробитчан.
Импорт и экспорт
- Импорт вырос на 12,3% год к году – как потребительский, так и инвестиционный. Это произошло на фоне устойчивого внутреннего спроса.
- Экспорт снизился до 8,6% год к году. Падение произошло из-за дорогостоящих энергоносителей, медленнее уборки урожая, ослабления внешнего спроса на отдельную горно-металлургическую продукцию, а также сокращения транзита газа.
Кстати, показатели большинства видов деятельности в 3 квартале 2021 года росли медленнее, чем прогнозировалось.
Прогноз НБУ на IV квартал 2021 года
Регулятор прогнозирует восстановление экономики в IV квартале, несмотря на увеличение заболеваемости и карантинные ограничения.
Этому будет способствовать наверстывание темпов уборки урожая и более высокая урожайность поздних зерновых и технических культур. Что будет в свою очередь поддерживать как сельское хозяйство, так и смежные сектора — производство пищевых продуктов, грузовые перевозки, оптовую торговлю.
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