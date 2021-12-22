ВВП Украины вырос до 2,7%: в Нацбанке назвали причину

В III квартале ВВП Украины вырос с 2,4% до 2,7% в годовом исчислении. Рост экономики в III квартале обуславливался устойчивым потребительским спросом, считают в Национальном банке.

Уровень ВВП ниже прогноза

Несмотря на то, что по результатам ІІІ квартала ВВП вырос с 2,4% до 2,7% в годовом измерении, фактический рост реального ВВП в годовом измерении оказался ниже оценки, опубликованной в октябрьском инфляционном отчете (4% год к году).

Следует ознакомиться НБУ назвал основные риски для экономики Украины

Это было обусловлено более медленным сбором поздних зерновых и технических культур. Также ослаблением глобального спроса на продукцию горно-металлургического комплекса и высокими ценами на энергоносители в мире, объяснили в НБУ.

Что способствовало росту экономики

Рост экономики по результатам ІІІ квартала был обусловлен устойчивым потребительским спросом. Конечные потребительские расходы домохозяйств увеличились на 9% год к году.

Высокий уровень потребления поддерживали:

увеличение зарплат,

рост пенсий,

увеличение переводов из-за границы от заробитчан.

​Импорт и экспорт

Импорт вырос на 12,3% год к году – как потребительский, так и инвестиционный. Это произошло на фоне устойчивого внутреннего спроса.

вырос на 12,3% год к году – как потребительский, так и инвестиционный. Это произошло на фоне устойчивого внутреннего спроса. Экспорт снизился до 8,6% год к году. Падение произошло из-за дорогостоящих энергоносителей, медленнее уборки урожая, ослабления внешнего спроса на отдельную горно-металлургическую продукцию, а также сокращения транзита газа.

Отрицательный вклад чистого экспорта в изменение реального ВВП остался существенным – 7,7 процентных пунктиров.

Кстати, показатели большинства видов деятельности в 3 квартале 2021 года росли медленнее, чем прогнозировалось.

Прогноз НБУ на IV квартал 2021 года

Регулятор прогнозирует восстановление экономики в IV квартале, несмотря на увеличение заболеваемости и карантинные ограничения.

Этому будет способствовать наверстывание темпов уборки урожая и более высокая урожайность поздних зерновых и технических культур. Что будет в свою очередь поддерживать как сельское хозяйство, так и смежные сектора — производство пищевых продуктов, грузовые перевозки, оптовую торговлю.

Какая в Украине ситуация с инфляцией: смотрите видео