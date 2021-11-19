ВВП Украины вырастет до 2,3% вместо 4,5% в 2021 году: J.P. Morgan резко ухудшил прогноз

Банк J.P. Morgan резко ухудшил прогноз экономического роста Украины в 2021 году с 4,5 до 2,3%. Примечательно, что банк при этом сохранил прогноз роста в следующем году на 5%.

JP Morgan ухудшил проныра для Украины

"Мы резко пересматриваем ВВП на 2021 год до 2,3% по сравнению с ранее ожидаемыми 4,5%. Мы оставляем без изменений прогноз роста ВВП на 2022 год на уровне 5% и номинальный ВВП на 2021 год на рекордном уровне 197 миллиардов долларов (с 2022 года – на уровне 227 миллиардов долларов)", – говорится в заявлении JP Morgan.

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Также аналитики банка отметили, что озвученная Госстатом предварительная оценка роста ВВП Украины в июле – сентябре этого года в 2,4% в годовом исчислении разочаровала, поскольку прогноз JP Morgan предполагал рост на 6,7% за этот период.

В JP Morgan допускают риск более слабого роста ВВП в четвертом квартале и, как следствие, рост на 2% или менее в 2021 году.

Дефицит текущего счета по итогам года составит 1,2% ВВП, в следующем году углубится до 2,3% ВВП. При этом дефицит госбюджета аналитики прогнозируют в 2021 году на уровне 3,9% против заложенных в законе о госбюджете на 2021 год 5,5%,

– считают аналитики JP Morgan.

Другие прогноза роста ВВП в 2021 году

Что такое ВВП ВВП – это внутренний валовой продукт, который обозначает общую денежную стоимость товаров, произведенных на территории конкретной страны. Обратите внимание, что падение ВВП является показателем экономического спада страны, или рецессии, рост же наоборот свидетельствует о ее процветании.

Какая в Украине ситуация с инфляцией

Также в JP Morgan считают, что инфляция в Украине уже достигла своего пика в октябре, однако базовой инфляции придется достичь пика. Напомним, в октябре инфляция в Украине составила 10,9% в годовом исчислении. В сентябре она обновила трехлетний максимум и достигла 11% годовых.

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Каким будет уровень инфляции в 2021 – 2022 годах

В 2021 году JP Morgan ожидает инфляцию на уровне 9,4% годовых,

В 2022 году – 8,3% годовых.