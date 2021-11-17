ВВП Украины вырастет на 3% вместо 4,5% в 2021 году: почему Bank of America ухудшил прогноз

17 ноября 2021 , 11:29
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Источник:

"Интерфакс–Украина"

Bank of America ухудшил прогноз экономического роста Украины в текущем году. Это может повлечь за собой невыплату по ВВП-варантам в 2023 году и увеличивает вероятность выкупа купонов Министерством финансов.

Почему  Bank of America ухудшили прогноз

Аналитики Bank of America подчеркнули, что они не только снижают прогноз роста экономики Украины в текущем году, но и обратили внимание на риски (выплаты по ВВП-варрантам).

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Мы снижаем наш прогноз роста реального ВВП до 3% в этом году и отмечаем дальнейшие риски снижения даже при таком консервативном прогнозе,
– отмечают аналитики. 

Риски и незначительное негативное влияние

Если рост реального ВВП не превысит 3% в 2021 году, то выплаты по ВВП-варрантам не состоятся второй год подряд, что само по себе может снизить рыночный аппетит к инструменту, предостерегают в Bank of America.

Они добавляют, что пересмотр прогноза роста ВВП окажет лишь незначительное негативное влияние на оценку справедливой стоимости, которая составляет около 95-100 базисных пунктиров, а ожидаемый сильный рост в 2022 году позволит это несколько компенсировать.

Однако мы также отмечаем, что при рыночной стоимости инструмента ниже номинальной, вероятность выкупа может начать увеличиваться,
говорится в прогнозе Bank of America.

Справка. ВВП-варранты – ценные бумаги, выплаты по которым зависят от экономического роста Украины (ВВП). 

Как вырос ВВП Украины в III квартале

По данным Госстата, в III квартале (июль – сентябрь) ВВП Украины вырос до 2,4%. Исходя из этих показателей, аналитики банка считают, что по итогам января – сентября он составит около 2% в годовом измерении.

Ежемесячные данные с июля указали на широкомасштабное замедление всех основных показателей внутреннего спроса: розничных продаж, строительства, промышленного производства и других,
отмечают в Bank of America.

Что может положительно повлиять на рост ВВП 

Аналитики считают, что украинская экономика все еще может получить импульс от рекордного урожая в этом году, что может означать более сильный рост в четвертом квартале 2021 года.

Однако высокая волатильность базовой статистики компонентов ВВП, а также ограничения по пандемии могут создать дополнительные риски замедления роста в октябре – декабре,
– предостерегают в Bank of America.

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Препятствия на пути к восстановлению экономики в 2022 году

Основные препятствия на пути к восстановлению в 2022 году Bank of America видят в замедлении темпов роста китайской экономики и вероятных высоких затратах на электроэнергию.

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Что такое ВВП

ВВП – это внутренний валовой продукт, который обозначает общую денежную стоимость товаров, произведенных на территории конкретной страны. Обратите внимание, что падение ВВП является показателем экономического спада страны, или рецессии, рост же наоборот свидетельствует о ее процветании.
Автор: Дар'я Вереньова