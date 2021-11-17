Почему Bank of America ухудшили прогноз

Аналитики Bank of America подчеркнули, что они не только снижают прогноз роста экономики Украины в текущем году, но и обратили внимание на риски (выплаты по ВВП-варрантам).

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Мы снижаем наш прогноз роста реального ВВП до 3% в этом году и отмечаем дальнейшие риски снижения даже при таком консервативном прогнозе,

– отмечают аналитики.

Риски и незначительное негативное влияние

Если рост реального ВВП не превысит 3% в 2021 году, то выплаты по ВВП-варрантам не состоятся второй год подряд, что само по себе может снизить рыночный аппетит к инструменту, предостерегают в Bank of America.

Они добавляют, что пересмотр прогноза роста ВВП окажет лишь незначительное негативное влияние на оценку справедливой стоимости, которая составляет около 95-100 базисных пунктиров, а ожидаемый сильный рост в 2022 году позволит это несколько компенсировать.

Однако мы также отмечаем, что при рыночной стоимости инструмента ниже номинальной, вероятность выкупа может начать увеличиваться,

говорится в прогнозе Bank of America.

Справка . ВВП-варранты – ценные бумаги, выплаты по которым зависят от экономического роста Украины (ВВП).

Как вырос ВВП Украины в III квартале

По данным Госстата, в III квартале (июль – сентябрь) ВВП Украины вырос до 2,4% . Исходя из этих показателей, аналитики банка считают, что по итогам января – сентября он составит около 2% в годовом измерении.

Ежемесячные данные с июля указали на широкомасштабное замедление всех основных показателей внутреннего спроса: розничных продаж, строительства, промышленного производства и других,

отмечают в Bank of America.

Что может положительно повлиять на рост ВВП

Аналитики считают, что украинская экономика все еще может получить импульс от рекордного урожая в этом году, что может означать более сильный рост в четвертом квартале 2021 года.

Однако высокая волатильность базовой статистики компонентов ВВП, а также ограничения по пандемии могут создать дополнительные риски замедления роста в октябре – декабре,

– предостерегают в Bank of America.

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Препятствия на пути к восстановлению экономики в 2022 году

Основные препятствия на пути к восстановлению в 2022 году Bank of America видят в замедлении темпов роста китайской экономики и вероятных высоких затратах на электроэнергию.

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