Почему Bank of America ухудшили прогноз
Аналитики Bank of America подчеркнули, что они не только снижают прогноз роста экономики Украины в текущем году, но и обратили внимание на риски (выплаты по ВВП-варрантам).
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Мы снижаем наш прогноз роста реального ВВП до 3% в этом году и отмечаем дальнейшие риски снижения даже при таком консервативном прогнозе,
– отмечают аналитики.
Риски и незначительное негативное влияние
Если рост реального ВВП не превысит 3% в 2021 году, то выплаты по ВВП-варрантам не состоятся второй год подряд, что само по себе может снизить рыночный аппетит к инструменту, предостерегают в Bank of America.
Они добавляют, что пересмотр прогноза роста ВВП окажет лишь незначительное негативное влияние на оценку справедливой стоимости, которая составляет около 95-100 базисных пунктиров, а ожидаемый сильный рост в 2022 году позволит это несколько компенсировать.
Однако мы также отмечаем, что при рыночной стоимости инструмента ниже номинальной, вероятность выкупа может начать увеличиваться,
говорится в прогнозе Bank of America.
Как вырос ВВП Украины в III квартале
По данным Госстата, в III квартале (июль – сентябрь) ВВП Украины вырос до 2,4%. Исходя из этих показателей, аналитики банка считают, что по итогам января – сентября он составит около 2% в годовом измерении.
Ежемесячные данные с июля указали на широкомасштабное замедление всех основных показателей внутреннего спроса: розничных продаж, строительства, промышленного производства и других,
отмечают в Bank of America.
Что может положительно повлиять на рост ВВП
Аналитики считают, что украинская экономика все еще может получить импульс от рекордного урожая в этом году, что может означать более сильный рост в четвертом квартале 2021 года.
Однако высокая волатильность базовой статистики компонентов ВВП, а также ограничения по пандемии могут создать дополнительные риски замедления роста в октябре – декабре,
– предостерегают в Bank of America.
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Препятствия на пути к восстановлению экономики в 2022 году
Основные препятствия на пути к восстановлению в 2022 году Bank of America видят в замедлении темпов роста китайской экономики и вероятных высоких затратах на электроэнергию.
Другие прогноза роста ВВП в 2021 году
- НБУ в последнем инфляционном отчете ухудшил прогноз роста ВВП с 3,8% до 3,1%. Это обусловлено влиянием карантинных ограничений и ростом цен на энергоресурсы.
- Премьер-министр Украины Денис Шмигаль настроен более оптимистично и считает, что ВВП вырастет по меньшей мере на 3,5%, однако "хотелось бы иметь 4%".
- МВФ прогнозирует рост ВВП Украины на 3,5%.
- По прогнозам Всемирного банка, рост ВВП Украины в 2021 году составит 3,8%.