Спад ВВП с начала 2021 года

В I квартале 2021 года падение было на 2,0%.

С января по апрель – на 4,9%.

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Также в апреле большинство основных видов экономической деятельности продемонстрировали существенное улучшение ситуации.

Влияние карантинных ограничений

В Минэкономики рассказали, что вместе с тем на фоне все еще пессимистических настроений бизнеса и усиленных карантинных ограничениях в отдельных регионах "красной зоны" эпидемиологической опасности такое улучшение в основном пока является эффектом низкой статистической базы сравнения прошлого года, когда в марте – апреле 2020 года наблюдался пик негативного эффекта на все сферы экономики от воздействия глобальных жестких карантинных ограничений как внутри страны, так и за ее пределами.

Прогнозы роста ВВП Украины в 2021 году

Заметьте, что Минэкономики в 2021 году ожидают рост ВВП на уровне 4,1%. Об этом министерство рассказало в консенсус-прогнозе "Влияние COVID-19 на экономику и общество страны: итоги 2020 года и вызовы и угрозы пост пандемического развития".