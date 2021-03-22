ВВП Украины упал на 4% в 2020 году: какие секторы экономики пострадали больше всего
Реальный валовой продукт Украины, в прошлом 2020 году, существенно упал. Какая сфера пострадала больше всего рассказали в Государственной службе статистики.
Источник:Государственная служба статистики
ВВП в 2020 году
- Реальный ВВП Украины сократился на 4% в 2020 году.
- Номинальный ВВП, то есть в фактических ценах, составил 4,194 триллиона гривен.
- ВВП в расчете на одну душу составляет 100,5 гривен.
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Сравнение ВВП в 2019 и 2020 году
По сравнению с 2019 годом ВВП уменьшился на 4%. Так в 2019 году ВВП Украины составил 3,2%, показывая стабильный рост в течение предыдущих лет. Хотя и в 2019 году показатель уже спал на 0,2%.
Какие сферы понесли убытки
Среди сфер, наиболее пострадавших в 2020 году можно отметить две следующие:
- сфера временного размещения и организации питания – сократилась на 28,5%;
- сфера транспорта, складского хозяйства, почтовой и курьерской деятельности – потеряла 16,4% от объема.
Однако, не все сферы понесли убытки. Некоторые сектора наоборот смогли увеличить производство, в том числе:
- строительство – на 5,2%,
- оптовая и розничная торговля – на 4,9%,
- информация и коммуникация – на 2,3%.
Что такое ВВПВаловой внутренний продукт (ВВП) – это интегрированный показатель экономического развития страны, характеризующий результат производственной деятельности резидентов в пределах экономической территории страны и измеряется совокупной стоимостью товаров и услуг, произведенных ими для конечного использования.
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