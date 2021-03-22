Реальный валовой продукт Украины, в прошлом 2020 году, существенно упал. Какая сфера пострадала больше всего рассказали в Государственной службе статистики.

ВВП в 2020 году

Реальный ВВП Украины сократился на 4% в 2020 году.

Номинальный ВВП, то есть в фактических ценах, составил 4,194 триллиона гривен.

ВВП в расчете на одну душу составляет 100,5 гривен.

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Сравнение ВВП в 2019 и 2020 году

По сравнению с 2019 годом ВВП уменьшился на 4%. Так в 2019 году ВВП Украины составил 3,2%, показывая стабильный рост в течение предыдущих лет. Хотя и в 2019 году показатель уже спал на 0,2%.

Какие сферы понесли убытки

Среди сфер, наиболее пострадавших в 2020 году можно отметить две следующие:

сфера временного размещения и организации питания – сократилась на 28,5%;

сфера транспорта, складского хозяйства, почтовой и курьерской деятельности – потеряла 16,4% от объема.

Однако, не все сферы понесли убытки. Некоторые сектора наоборот смогли увеличить производство, в том числе:

строительство – на 5,2%,

оптовая и розничная торговля – на 4,9%,

информация и коммуникация – на 2,3%.

Напоминаем! Правительство прогнозирует рост ВВП на 4,6% в 2021 году, об этом заявил Игорь Петрашко во время форума "Украина 30". А заместитель председателя Офиса Президента Юлия Свириденко считает, что ВВП может вырасти и до 5,1%.

Что такое ВВП Валовой внутренний продукт (ВВП) – это интегрированный показатель экономического развития страны, характеризующий результат производственной деятельности резидентов в пределах экономической территории страны и измеряется совокупной стоимостью товаров и услуг, произведенных ими для конечного использования.

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