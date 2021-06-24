ВВП Украины упал в первом квартале 2021 года: НБУ назвал причины

Национальный банк считает, что на спад реального ВВП в первом квартале 2021 года повлияли не только карантин, но и более сложные погодные условия и конкуренции на отдельных внешних рынках. Однако во II квартале 2021 экономика вернется к устойчивому восстановлению.

В I квартале (январь – март) 2021 года реальный ВВП сократился на 2,2% в годовом измерении, против IV (октябрь – декабрь) 2020 года он снизился на 1,2% в сезонно скорректированное измерении.

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Чем было обусловлено падение ВВП

Увеличением отрицательного вклада чистого экспорта через более низкие прошлогодние урожаи, стагнацию в животноводстве и конкуренции на отдельных внешних рынках, в частности для продукции горно-металлургического комплекса.

Отрицательный вклад чистого экспорта в летнюю смену реального ВВП увеличился до 9,5 процентных пунктиров против -1,6 процентных пунктиров в предыдущем квартале.

I квартал 2021 года

Основную поддержку экономике Украины в I квартале придавало потребление домохозяйств. Конечные расходы домохозяйств выросли на 4,4% год к году.

Также регулятор напомнил, что в разрезе видов деятельности в I квартале 2021 года в большинстве секторов сохранялось падения.

Сокращение экспорта стало весомым фактором спада в промышленности, а сложная ситуация в животноводстве – спад в сельском хозяйстве,

– отметил НБУ.

Восстановление экономики

В НБУ считают, что экономика будет расти во II квартале 2021 года и вернется к устойчивому восстановлению. В частности, этому будут способствовать следующие факторы:

во-первых, низкая база сравнения прошлого года,

во-вторых, быстрое восстановление глобальной экономики благодаря ускорению вакцинации и масштабным программам стимулирования,

Регулятор отметил и то, что высокочастотные индикаторы свидетельствуют о дальнейшем усилении внутреннего спроса.

Минэкономики ожидает также роста ВВП во II квартале (апрель – июнь) 2021 года. Предполагается, что он вырастет на уровне 4,1% по итогам текущего года.