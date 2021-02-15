Внутренний валовой продукт Украины может вырасти на более чем 7% согласно с опубликованным обзором экономической активности Минэкономики.

12 февраля 2021 года Министерство развития экономики, торговли и сельского хозяйства опубликовало "Обзор экономической активности 2020 года" согласно которому ожидается рост экономики в 2021 году в течение апреля — июня и должно превысить 7% после спада в период с января по март.

Читай также Цены в 2021 стремительно вырастут: какой будет инфляция и почему это важно

ВВП и прогнозы Минэкономики

ВВП: первый квартал

В первом квартале Министерство все же ожидает сохранение негативной динамики ВВП с учетом последствий введенного в январе локдауна.

По мнению экспертов Минэкономики, минимизировать падение экономики и улучшить результаты первого квартала помогут слаженные действия правительства и Национального банка Украины. Приспособленность и гибкость бизнеса, особенно отдельных субъектов внешнеэкономической деятельности, которые получили отличный опыт работы в жестких карантинных условиях, усилят направленность на восстановление экономики.

ВВП: второй квартал

Министерство прогнозирует рост ВВП во втором квартале, опираясь на данные Госкомстата. Так, по подсчетам он достигнет отметки в более 7%.

Підсумки 2020 року

В обзоре экономической активности Министерство отмечает, что украинская экономика достойно выдержала вызовы коронокризы, стоящих перед ней.

По оценкам Министерства по сравнению с 2019 годом в целом просел

сводный индекс производства (СИП) на 4,4%,

ВВП – на 4,2%.

Стоит отметить, что наибольшее падение в разделе основных промышленных групп товаров наблюдалось в сфере инвестиционных видов деятельности, в частности в производстве инвестиционных товаров. Падение произошло на 21,6%.

Сокращение в производстве других видов товаров:

промежуточного потребления – на 4,1%,

группы "энергия" – на 2,7%,

потребительских товаров краткосрочного потребления – на 2,2%,

потребительских товаров длительного потребления – на 2,1%.

По словам специалистов Минэкономики, это стало возможным в результате тесной адаптации к сложным условиям, а также благодаря поддержке государства.

Сокращение производства в прошлом году произошло в:

перерабатывающей промышленности — на 6,9%,

добывающей — на 5,2%,

поставки электроэнергии, газа и пара — на 1,3%.

В прошлом году просело сельское хозяйство – на 11,5%. Однако, стоит заметить, что на падение большей мерой повлияли плохие погодные условия, чем пандемия Covid-19.

Быстрое распространение по всему миру пандемии Covid-19 спровоцировало глобальное замедление экономической активности, колебания на традиционных для украинского экспорта сырьевых рынках и тишину в небе (значительные ограничения на авиасообщение во всем мире).

В общем, в обзоре Минэкономики внимание было обращено на такие сферы, как:

промышленность,

сельское хозяйство,

животноводство,

строительство,

внутренняя торговля,

транспорт, складское хозяйство, почта и курьерская деятельность.

Получите выгодный кредит для погашения задолженности в других банках, заполнив заявку на сайте IdeaBank.