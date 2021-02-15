ВВП Украины может вырасти более чем на 7% во втором квартале: подробности
Внутренний валовой продукт Украины может вырасти на более чем 7% согласно с опубликованным обзором экономической активности Минэкономики.
12 февраля 2021 года Министерство развития экономики, торговли и сельского хозяйства опубликовало "Обзор экономической активности 2020 года" согласно которому ожидается рост экономики в 2021 году в течение апреля — июня и должно превысить 7% после спада в период с января по март.
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ВВП и прогнозы Минэкономики
ВВП: первый квартал
В первом квартале Министерство все же ожидает сохранение негативной динамики ВВП с учетом последствий введенного в январе локдауна.
По мнению экспертов Минэкономики, минимизировать падение экономики и улучшить результаты первого квартала помогут слаженные действия правительства и Национального банка Украины. Приспособленность и гибкость бизнеса, особенно отдельных субъектов внешнеэкономической деятельности, которые получили отличный опыт работы в жестких карантинных условиях, усилят направленность на восстановление экономики.
ВВП: второй квартал
Министерство прогнозирует рост ВВП во втором квартале, опираясь на данные Госкомстата. Так, по подсчетам он достигнет отметки в более 7%.
Підсумки 2020 року
В обзоре экономической активности Министерство отмечает, что украинская экономика достойно выдержала вызовы коронокризы, стоящих перед ней.
По оценкам Министерства по сравнению с 2019 годом в целом просел
- сводный индекс производства (СИП) на 4,4%,
- ВВП – на 4,2%.
Стоит отметить, что наибольшее падение в разделе основных промышленных групп товаров наблюдалось в сфере инвестиционных видов деятельности, в частности в производстве инвестиционных товаров. Падение произошло на 21,6%.
Сокращение в производстве других видов товаров:
- промежуточного потребления – на 4,1%,
- группы "энергия" – на 2,7%,
- потребительских товаров краткосрочного потребления – на 2,2%,
- потребительских товаров длительного потребления – на 2,1%.
По словам специалистов Минэкономики, это стало возможным в результате тесной адаптации к сложным условиям, а также благодаря поддержке государства.
Сокращение производства в прошлом году произошло в:
- перерабатывающей промышленности — на 6,9%,
- добывающей — на 5,2%,
- поставки электроэнергии, газа и пара — на 1,3%.
В прошлом году просело сельское хозяйство – на 11,5%. Однако, стоит заметить, что на падение большей мерой повлияли плохие погодные условия, чем пандемия Covid-19.
В общем, в обзоре Минэкономики внимание было обращено на такие сферы, как:
- промышленность,
- сельское хозяйство,
- животноводство,
- строительство,
- внутренняя торговля,
- транспорт, складское хозяйство, почта и курьерская деятельность.
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