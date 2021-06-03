ВВП Украины будет стабильно расти: прогноз Кабмина до 2024 года

Кабинет министров утвердил прогноз экономического и социального развития Украины до 2024 года согласно с которым ВВП Украины будет стабильно расти. Предполагается, что в 2024 году он составит 5%.

Как будет расти ВВП Украины

в 2022 году рост ВВП будет на уровне 3,8%,

в 2023 году – на 4,7%,

в 2024 году – на 5%.

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На основе чего построен прогноз

Макроэкономический прогноз для Украины рассчитан на предположениях по росту мирового ВВП в среднем на 3,8% в 2022 – 2024 годах.

Так же как предположение учтено среднегодовой экономический рост еврозоны в 2022 – 2024 годах на уровне 2,4%.

Основную стимулирующую роль будут играть гибкая денежно-кредитная и фискальная политика развитых стран будет способствовать увеличению внутреннего спроса, отмечается в Бюджетной декларации до 2024 года. Подробнее о Декларации читайте в нашем материале.

Другие ключевые моменты макроэкономического прогноза

Рост среднемесячной зарплаты в 2022 году состоится на уровне 4,4%, в 2023 году – на 6,1%, в 2024 году – на 5,6%.

в 2022 году состоится на уровне 4,4%, в 2023 году – на 6,1%, в 2024 году – на 5,6%. Прогноз предполагает рост безработицы в 2022 году на уровне 8,5%, в 2023 году – на 8% и на 7,8% в 2024 году.

в 2022 году на уровне 8,5%, в 2023 году – на 8% и на 7,8% в 2024 году. Индекс потребительских цен (декабрь к декабрю предыдущего года) – в 2022 году – 106,2%, в 2023 году – 105,3%, в 2024 году – 105%.

(декабрь к декабрю предыдущего года) – в 2022 году – 106,2%, в 2023 году – 105,3%, в 2024 году – 105%. Рост экспорта товаров и услуг в 2022 году будет на уровне 6,5% с последующим наращиванием темпов роста в 2023 году до 7,7%, а в 2024 году – до 7,9%.

Предполагается, что в 2022 – 2024 годах развитие экономики будет происходить по траектории ускорения экономического роста. Так, самыми высокими темпами будет расти инвестиционный спрос и будет усиливаться роль банковского кредитования в финансировании инвестиционных проектов,

– говорится в сообщении Минэкономики.

Другие прогнозы роста ВВП

Прогноз Минэкономики на 2021 – 2022 годы

В 2021 году – ожидается на уровне 4,1%.

В 2022 году – прогнозируемо составит 3,7%.

Прогноз Нацбанка на 2021 год

В условиях усиленных карантина экономика Украины восстанавливается медленно. Беря это во внимание, НБУ ухудшил прогноз роста реального ВВП в 2021 году с 4,2% до 3,8%. В Нацбанке прогнозируют, что экономика начнет восстанавливаться со второго квартала текущего года.

Прогноз от МВФ на 2021 – 2022 годы

МВФ считает, что в 2022 году следует ожидать спад ВВП до 3,4%. Напомним, что в 2020 году в соответствии с Всемирным экономическим прогнозом (WEO) спад ВВП Украины был отмечен на уровне 4,2%.

Американский инвестиционный банк JPMorgan Chase п

ВВП Украины в 2020 году

Напомним, что ВВП в 2020 году снизился на 4%, в частности:

в первом квартале прошлого года спад составил 1,2%,

во втором квартале ускорился до 11,2%,

третьем – четвертом замедлился до 3,5% и 0,5% соответственно.