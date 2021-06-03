ВВП Украины будет стабильно расти: прогноз Кабмина до 2024 года

3 июня 2021 , 10:21
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Источник:

Министерство экономики Украины

Кабинет министров утвердил прогноз экономического и социального развития Украины до 2024 года согласно с которым ВВП Украины будет стабильно расти. Предполагается, что в 2024 году он составит 5%.

Как будет расти ВВП Украины

  • в 2022 году рост ВВП будет на уровне 3,8%,
  • в 2023 году – на 4,7%,
  • в 2024 году – на 5%.

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На основе чего построен прогноз

  • Макроэкономический прогноз для Украины рассчитан на предположениях по росту мирового ВВП в среднем на 3,8% в 2022 – 2024 годах.
  • Так же как предположение учтено среднегодовой экономический рост еврозоны в 2022 – 2024 годах на уровне 2,4%.

Основную стимулирующую роль будут играть гибкая денежно-кредитная и фискальная политика развитых стран будет способствовать увеличению внутреннего спроса, отмечается в Бюджетной декларации до 2024 года. Подробнее о Декларации читайте в нашем материале.

Другие ключевые моменты макроэкономического прогноза

  • Рост среднемесячной зарплаты в 2022 году состоится на уровне 4,4%, в 2023 году – на 6,1%, в 2024 году – на 5,6%.
  • Прогноз предполагает рост безработицы  в 2022 году на уровне 8,5%, в 2023 году – на 8% и на 7,8% в 2024 году. 
  • Индекс потребительских цен (декабрь к декабрю предыдущего года) – в 2022 году – 106,2%, в 2023 году – 105,3%, в 2024 году – 105%.
  • Рост экспорта товаров и услуг в 2022 году будет на уровне 6,5% с последующим наращиванием темпов роста в 2023 году до 7,7%, а в 2024 году – до 7,9%.

Предполагается, что в 2022 – 2024 годах развитие экономики будет происходить по траектории ускорения экономического роста. Так, самыми высокими темпами будет расти инвестиционный спрос и будет усиливаться роль банковского кредитования в финансировании инвестиционных проектов,
– говорится в сообщении Минэкономики.

Другие прогнозы роста ВВП

Прогноз Минэкономики на 2021 – 2022 годы

  • В 2021 году – ожидается на уровне 4,1%.
  • В 2022 году – прогнозируемо составит 3,7%.

Прогноз Нацбанка на 2021 год

В условиях усиленных карантина экономика Украины восстанавливается медленно. Беря это во внимание, НБУ ухудшил прогноз роста реального ВВП в 2021 году с 4,2% до 3,8%. В Нацбанке прогнозируют, что экономика начнет восстанавливаться со второго квартала текущего года.

Прогноз от МВФ на 2021 – 2022 годы

МВФ считает, что в 2022 году следует ожидать спад ВВП до 3,4%. Напомним, что в 2020 году в соответствии с Всемирным экономическим прогнозом (WEO) спад ВВП Украины был отмечен на уровне 4,2%.

Обратите внимание! Американский инвестиционный банк JPMorgan Chase п рогнозирует рост ВВП Украины в 2021 году на 5,6%.

ВВП Украины в 2020 году

Напомним, что ВВП в 2020 году снизился на 4%, в частности:

  • в первом квартале прошлого года спад составил 1,2%,
  • во втором квартале ускорился до 11,2%,
  • третьем – четвертом замедлился до 3,5% и 0,5% соответственно.

Что такое ВВП

ВВП – это внутренний валовой продукт, который обозначает общую денежную стоимость товаров, произведенных на территории конкретной страны. Обратите внимание, что падение ВВП является показателем экономического спада страны, или рецессии, рост же наоборот свидетельствует о ее процветании.
Автор: Дар'я Вереньова