ВВП Украины будет стабильно расти: прогноз Кабмина до 2024 года

Кабинет министров утвердил прогноз экономического и социального развития Украины до 2024 года согласно с которым ВВП Украины будет стабильно расти. Предполагается, что в 2024 году он составит 5%.
Как будет расти ВВП Украины
- в 2022 году рост ВВП будет на уровне 3,8%,
- в 2023 году – на 4,7%,
- в 2024 году – на 5%.
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На основе чего построен прогноз
- Макроэкономический прогноз для Украины рассчитан на предположениях по росту мирового ВВП в среднем на 3,8% в 2022 – 2024 годах.
- Так же как предположение учтено среднегодовой экономический рост еврозоны в 2022 – 2024 годах на уровне 2,4%.
Основную стимулирующую роль будут играть гибкая денежно-кредитная и фискальная политика развитых стран будет способствовать увеличению внутреннего спроса, отмечается в Бюджетной декларации до 2024 года. Подробнее о Декларации читайте в нашем материале.
Другие ключевые моменты макроэкономического прогноза
- Рост среднемесячной зарплаты в 2022 году состоится на уровне 4,4%, в 2023 году – на 6,1%, в 2024 году – на 5,6%.
- Прогноз предполагает рост безработицы в 2022 году на уровне 8,5%, в 2023 году – на 8% и на 7,8% в 2024 году.
- Индекс потребительских цен (декабрь к декабрю предыдущего года) – в 2022 году – 106,2%, в 2023 году – 105,3%, в 2024 году – 105%.
- Рост экспорта товаров и услуг в 2022 году будет на уровне 6,5% с последующим наращиванием темпов роста в 2023 году до 7,7%, а в 2024 году – до 7,9%.
Предполагается, что в 2022 – 2024 годах развитие экономики будет происходить по траектории ускорения экономического роста. Так, самыми высокими темпами будет расти инвестиционный спрос и будет усиливаться роль банковского кредитования в финансировании инвестиционных проектов,
– говорится в сообщении Минэкономики.
Другие прогнозы роста ВВП
Прогноз Минэкономики на 2021 – 2022 годы
- В 2021 году – ожидается на уровне 4,1%.
- В 2022 году – прогнозируемо составит 3,7%.
Прогноз Нацбанка на 2021 год
В условиях усиленных карантина экономика Украины восстанавливается медленно. Беря это во внимание, НБУ ухудшил прогноз роста реального ВВП в 2021 году с 4,2% до 3,8%. В Нацбанке прогнозируют, что экономика начнет восстанавливаться со второго квартала текущего года.
Прогноз от МВФ на 2021 – 2022 годы
МВФ считает, что в 2022 году следует ожидать спад ВВП до 3,4%. Напомним, что в 2020 году в соответствии с Всемирным экономическим прогнозом (WEO) спад ВВП Украины был отмечен на уровне 4,2%.Обратите внимание! Американский инвестиционный банк JPMorgan Chase п рогнозирует рост ВВП Украины в 2021 году на 5,6%.
ВВП Украины в 2020 году
Напомним, что ВВП в 2020 году снизился на 4%, в частности:
- в первом квартале прошлого года спад составил 1,2%,
- во втором квартале ускорился до 11,2%,
- третьем – четвертом замедлился до 3,5% и 0,5% соответственно.