Как будет расти ВВП Украины

в 2022 году рост ВВП будет на уровне 3,8%,

в 2023 году – на 4,7%,

в 2024 году – на 5%.

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Предполагается, что в 2022 – 2024 годах развитие экономики будет происходить по траектории ускорения экономического роста. Так, самыми высокими темпами будет расти инвестиционный спрос и будет усиливаться роль банковского кредитования в финансировании инвестиционных проектов,

– говорится в сообщении Минэкономики.

Другие ключевые моменты макроэкономического прогноза

Рост среднемесячной зарплаты в 2022 году состоится на уровне 4,4%, в 2023 году – на 6,1%, в 2024 году – на 5,6%.

– Прогноз предполагает рост безработицы в 2022 году на уровне 8,5%, в 2023 году – на 8% и на 7,8% в 2024 году.

– Индекс потребительских цен (декабрь к декабрю предыдущего года) – в 2022 году – 106,2%, в 2023 году – 105,3%, в 2024 году – 105%.

– – – – Рост экспорта товаров и услуг в 2022 году будет на уровне 6,5% с последующим наращиванием темпов роста в 2023 году до 7,7%, а в 2024 году – до 7,9%.

Другие прогнозы роста ВВП

Прогноз Минэкономики на 2021 – 2022 годы

В 2021 году – ожидается на уровне 4,1%.

– В 2022 году – прогнозируемо составит 3,7%.

Прогноз Нацбанка на 2021 год

В условиях усиленных карантина экономика Украины восстанавливается медленно. Беря это во внимание, НБУ ухудшил прогноз роста реального ВВП в 2021 году с 4,2% до 3,8%. В Нацбанке прогнозируют, что экономика начнет восстанавливаться со второго квартала текущего года.

Прогноз от МВФ на 2021 – 2022 годы

МВФ считает, что в 2022 году следует ожидать спад ВВП до 3,4%. Напомним, что в 2020 году в соответствии с Всемирным экономическим прогнозом (WEO) спад ВВП Украины был отмечен на уровне 4,2%.

Обратите внимание! Американский инвестиционный банк JPMorgan Chase п рогнозирует рост ВВП Украины в 2021 году на 5,6% . ВВП Украины в 2020 году

Напомним, что ВВП в 2020 году снизился на 4%, в частности:

в первом квартале прошлого года спад составил 1,2%,

во втором квартале ускорился до 11,2%,

третьем – четвертом замедлился до 3,5% и 0,5% соответственно.