Как будет расти ВВП Украины

  • в 2022 году рост ВВП будет на уровне 3,8%,
  • в 2023 году – на 4,7%,
  • в 2024 году на 5%.

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Предполагается, что в 2022 – 2024 годах развитие экономики будет происходить по траектории ускорения экономического роста. Так, самыми высокими темпами будет расти инвестиционный спрос и будет усиливаться роль банковского кредитования в финансировании инвестиционных проектов,
– говорится в сообщении Минэкономики.

Другие ключевые моменты макроэкономического прогноза

  • Рост среднемесячной зарплаты в 2022 году состоится на уровне 4,4%, в 2023 году на 6,1%, в 2024 году – на 5,6%.
  • Прогноз предполагает рост безработицы  в 2022 году на уровне 8,5%, в 2023 году – на 8% и на 7,8% в 2024 году. 
  • Индекс потребительских цен (декабрь к декабрю предыдущего года) в 2022 году 106,2%, в 2023 году 105,3%, в 2024 году 105%.
  • Рост экспорта товаров и услуг в 2022 году будет на уровне 6,5% с последующим наращиванием темпов роста в 2023 году до 7,7%, а в 2024 году до 7,9%.

Другие прогнозы роста ВВП

Прогноз Минэкономики на 2021 2022 годы

  • В 2021 году ожидается на уровне 4,1%.
  • В 2022 году прогнозируемо составит 3,7%.

Прогноз Нацбанка на 2021 год

В условиях усиленных карантина экономика Украины восстанавливается медленно. Беря это во внимание, НБУ ухудшил прогноз роста реального ВВП в 2021 году с 4,2% до 3,8%. В Нацбанке прогнозируют, что экономика начнет восстанавливаться со второго квартала текущего года.

Прогноз от МВФ на 2021 2022 годы

МВФ считает, что в 2022 году следует ожидать спад ВВП до 3,4%. Напомним, что в 2020 году в соответствии с Всемирным экономическим прогнозом (WEO) спад ВВП Украины был отмечен на уровне 4,2%.

Напомним, что ВВП в 2020 году снизился на 4%, в частности:

  • в первом квартале прошлого года спад составил 1,2%,
  • во втором квартале ускорился до 11,2%,
  • третьем четвертом замедлился до 3,5% и 0,5% соответственно.

Что такое ВВП

ВВП – это внутренний валовой продукт, который обозначает общую денежную стоимость товаров, произведенных на территории конкретной страны. Обратите внимание, что падение ВВП является показателем экономического спада страны, или рецессии, рост же наоборот свидетельствует о ее процветании.