ВВП Украины будет расти: Минэкономики улучшило прогноз на 2021 год

ВВП Украины выйдет на положительный тренд во II квартале 2021 года, считают в Министерстве экономики Украины. По итогам текущего года ожидается, что он вырастет на уровне 4,1%.

Состояние ВВП в I квартале 2021 года

В министерстве рассказали, что динамика ВВП за I квартал (январь – март) 2021 года соответствует ранее прогнозируемым тенденциям роста в 4,1%, однако по итогам II квартала (апрель – июнь) 2021 года ожидается, что ВВП выйдет на положительный тренд.

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Сокращение ВВП: оценка Госстата

Реальный ВВП в I квартале 2021 года по сравнению с предыдущим кварталом (с учетом сезонного фактора) уменьшился на 1,2%.

По сравнению с первым кварталом 2020 года, ВВП сократился на 2,2%, говорится в экспресс-выпуске Госстата.

Номинальный ВВП составил 1,008 триллиона гривен, а ВВП в расчете на одного человека составляет 24,28 тысячи гривен.

Почему ВВП сократилось

Больше всего подверглись сокращению такие составляющие спроса:

инвестиции – из-за сохранения неопределенности (- 4,9%),

экспорт – из-за медленного восстановления мирового спроса в условиях существенного роста цен на сырьевых рынках (-4,7%).

Сокращение произошло из-за медленного восстановления мирового спроса в условиях существенного роста цен на сырьевых рынках.

Вместе с тем произошел рост конечных потребительских расходов на 1,4% благодаря:

увеличению минимальной заработной платы,

увеличению расходов бюджета на обеспечение медицинских потребностей и поддержку населения и бизнеса.

Зарплата в Украине

С 1 января 2021 года произошло повышение минимальной заработной платы до 6 тысяч гривен.

Среднемесячная заработная плата за год выросла на 8,5% (I квартал 2021 года по сравнению с I кварталом 2020 года). По состоянию на апрель 2021 года средняя зарплата в Украине составляет 13 543 гривен, что в 2,3 раза выше уровня минимальной заработной платы, по данным Госкомстата.