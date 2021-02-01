ВВП США упало на 3,5%, по предварительной оценке. Такое существенное падение произошло впервые, после кризиса в 2008 году, когда ВВП снизилось на 2,5%.

Источник: Liga.net

Бюро экономического анализа Министерства торговли США сообщило, на официальном сайте, что по предварительной оценке итогов 2020 года ВВП США упало на 3,5%, а падение стало крупнейшим с 1946 года. Тогда показатель ВВП снизился на 11,6%.

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Стоит отметить, Бюро, также сообщило, что, сейчас, оценка основана на исходных данных, которые являются неполными, или же подлежат дальнейшему пересмотру исходным агентством. Окончательные результаты Бюро экономического анализа Министерства торговли США предоставят 25 февраля 2021 года по результатам "второй" оценки за четвертый квартал, которая будет основана на более полных данных.

ВВП США в 2020 году

В четвертом квартале 2020 года ВВП США выросло на 4%, что свидетельствует о V–образном восстановление экономики. В первом квартале экономика страны снизилась на 5%, во втором – на рекордные 31,4%, а в третьем – выросла на рекордные 33,4%.

Снижение реального ВВП в 2020 году сказалось на сокращении PCE, экспорта, инвестиций в частные запасы, инвестиций в основной капитал нежилых помещений, а также государственных и местных органов власти, что было частично компенсировано увеличением расходов федерального правительства и инвестиций в основной капитал.

Снижение PCE в 2020 году Бюро объясняет сокращением услуг в следующих сферах:

сфера общественного питания и проживания,

сфера здравоохранения,

сфера отдыха.

Снижение экспорта отразило сокращение как услуг, так и товаров. Снижение частных инвестиций в товарно-материальные запасы отразило повсеместное сокращение, вызванное розничной торговлей и оптовой торговлей. Снижение инвестиций в основной капитал нежилого сектора отразилось на снижении стоимости сооружений и оборудования, которое было частично компенсировано увеличением объемов интеллектуальной собственности.

Увеличение расходов федерального правительства отразило увеличение расходов на потребление, не связанных с защитой. Увеличение инвестиций в основной капитал в основном отражает увеличение улучшений, а также комиссионных брокеров и других расходов на передачу прав собственности.

Влияние COVID-19 на оценку ВВП

Увеличение ВВП в четвертом квартале отразило как продолжающееся восстановление экономики после резкого спада в начале года, так и продолжающееся воздействие пандемии COVID-19, включая новые ограничения и закрытия, которые вступили в силу в некоторых районах США. Полные экономические последствия пандемии COVID-19 не могут быть определены количественно в оценке ВВП за четвертый квартал 2020 года, потому что последствия обычно включаются в исходные данные и не могут быть идентифицированы отдельно, отметило Бюро экономического анализа Министерства торговли США.

Прогнозы

15 января 2021 года действующий президент США Джо Байден дал свой пакет экономических стимулов. Глава государства заявил, что большие расходы сейчас уменьшат долгосрочный экономический ущерб от пандемии.

Экономические эксперты финансового холдинга JPMorgan прогнозируют, что пакет экономических стимулов для США на сумму 1,9 триллиона долларов, может повысить ВВП страны до 11,4% к концу 2021 года.