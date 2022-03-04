ВВП России упадет сильнее, чем в 1998 году: почему в этом убеждены аналитики JPMorgan
Источник:Bloomberg
В JPMorgan считают, что полномасштабное вторжение России на территорию Украины и война могут нанести ущерб экономике стране-агрессорке, равно как и дефолт в 1998 году. А ВВП прогнозируется сократится на 7% в 2022 году
Падение российской экономики
"Россия находится на пути к экономическому коллапсу, который будет соперничать или даже превзойдет спад 1998 года, возникший вслед за ее дефолтом, хотя финансовые последствия могут быть меньше, чем тогда", – пишет издание.
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Аналитики и эксперты JPMorgan считают, что санкции в отношении России нанесут отпечаток на российскую экономику, которая сейчас, очевидно, движется к глубокой рецессии.
Сокращение ВВП России в 2022 году
- Экономисты JPMorgan ожидают, что ВВП сократится в этом году на 7%.
- Bloomberg Economics прогнозирует падение примерно на 9%.
Санкции в отношении России
Российская экономика начала расшатываться после беспрецедентных санкций Запада, касающихся торговли, финансов, поездок. Также они заморозили резервы российского центробанка и отключили многие банки от международной межбанковской системы передачи информации и осуществления платежей SWIFT.
Санкции подрывают две опоры стабильности – "крепость" валютных резервов центрального банка и положительное сальдо счета текущих операций России,
– отмечают экономисты JPMorgan.
Издание Bloomberg считает, что Россия стремится изолировать свою экономику и рынки посредством контроля над капиталом, удвоения процентных ставок и других чрезвычайных мер, которые нанесут ущерб росту.
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