Падение российской экономики

"Россия находится на пути к экономическому коллапсу, который будет соперничать или даже превзойдет спад 1998 года, возникший вслед за ее дефолтом, хотя финансовые последствия могут быть меньше, чем тогда", – пишет издание.

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Аналитики и эксперты JPMorgan считают, что санкции в отношении России нанесут отпечаток на российскую экономику, которая сейчас, очевидно, движется к глубокой рецессии.

Сокращение ВВП России в 2022 году

Экономисты JPMorgan ожидают, что ВВП сократится в этом году на 7%.

Bloomberg Economics прогнозирует падение примерно на 9%.

Напомним, что в 1998 году российская экономика сократилась на 5,3% из-за долгового кризиса.

Санкции в отношении России

Российская экономика начала расшатываться после беспрецедентных санкций Запада, касающихся торговли, финансов, поездок. Также они заморозили резервы российского центробанка и отключили многие банки от международной межбанковской системы передачи информации и осуществления платежей SWIFT.

Санкции подрывают две опоры стабильности – "крепость" валютных резервов центрального банка и положительное сальдо счета текущих операций России,

– отмечают экономисты JPMorgan.

Издание Bloomberg считает, что Россия стремится изолировать свою экономику и рынки посредством контроля над капиталом, удвоения процентных ставок и других чрезвычайных мер, которые нанесут ущерб росту.

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