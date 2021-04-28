ВВП может резко пойти вверх в 2021 году: прогноз банка JPMorgan
Американский инвестиционный банк JPMorgan Chase прогнозирует рост ВВП Украины в 2021 году на 5,6%, о чем говорится в апрельском отчете. Такой прогноз значительно выше от того, что предлагает Национальный банк и Министерство экономики.
Источник:HB
Прогноз JPMorgan
JPMorgan основывает свой оптимизм на росте мировой экономики и ЕС во втором полугодии, а также на восстановлении запасов и резком увеличении инвестиций в Украину. Также в американском банке считают, что Украина может получить транш от МВФ в августе – сентябре 2021 года.
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Вместе с тем Citi рекомендует инвесторам покупать ВВП Украины на фоне восстановления глобального экономического роста и после недавнего размещения еврооблигаций Украины.
Ранее аналитики Morgan Stanley также предлагали использовать недавнее падение стоимости ВВП-варрантов Украины, особенно если цена опустится ниже 100%, для покупки этих инструментов.
Прогноз Министерства экономики
Минэкономики прогнозирует, что ВВП Украины в 2021 году ожидается на уровне 4,1%. В 2022 году он прогнозируемо составит 3,7%, о чем рассказала пресс-служба 23 апреля 2021 года.
В министерстве считают, в Украине продолжится рост на уровне 3,5% в 2023 году и 3,9% в 2024 году. Инфляция же вернется к целевым ориентирам НБУ – 5,7% в 2023 году и 5,1% в 2024 году.
Прогноз Нацбанка
В условиях усиленным карантинных ограничений экономика Украины восстанавливается медленно. Несмотря на это, НБУ ухудшил прогноз роста реального ВВП в 2021 году с 4,2% до 3,8%. В Нацбанке прогнозируют, что экономика начнет восстанавливаться со второго квартала текущего года.
В структуре пересмотрели прогноз и по инфляции с 7% до 8% в 2021 году. Однако в Нацбанке ожидают, что в первом полугодии 2022 года она вернется до 5% и в дальнейшем стабильно будет находиться на таком уровне.
Напомним, что НБУ 16 апреля 2021 года повысил учетную ставку с 6,5% до 7,5%.
Что такое ВВПВаловой внутренний продукт – это интегрированный показатель экономического развития страны. Он характеризует результат производственной деятельности резидентов в пределах экономической территории страны и измеряется совокупной стоимостью товаров и услуг, произведенных ими для конечного использования.
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