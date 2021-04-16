Экономика Китая в первом квартале 2021 года выросла на 18,3% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Аналитики уже отметили, что такой экономический рост для Поднебесной является рекордным.

Состояние экономики Китая в 2021

Аналитики отмечают, что рост экономики в 18,3% является самым большим скачком ВВП с тех пор, как Китай начал вести квартальный отчет в 1992 году. Национальное статистическое бюро Китая, которое опубликовало данные, заявило, что национальная экономика сделала хороший старт. Ожидается, что рост экономики может достичь отметки в 19%.

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Напомним! До этого рекордным был первый квартал 1993 года, когда рост составил 15,3%. Как росла экономика Китая

В первом квартале 2020 года, ВВП сократился на 6,8% из-за общенационального ограничения в связи с Covid-19. Однако, в последние недели Китай отчитался о росте экономических показателей на 30% и более в годовом выражении, о чем сообщало издание The Wall Street Journal. Советник Зеленеського по экономическим вопросам Олег Устенко ранее отмечал, что падение мировой экономики было бы значительно глубже, если бы не экономика Китая. Напомнив, что Поднебесная составляет более 15% мирового ВВП и своим подъемом Китай смог компенсировать удар мировой экономики. Фактически Китай вытащил более 3% для мировой экономики. Если бы не он, то мир скатился бы к куда худших показателей,

– подитожил Устенко.

Отчет Национального статистического бюро Китая

В отчете Национальное бюро также отметило, что объем промышленного производства в марте вырос на 14,1% по сравнению с прошлым годом, в то время, как розничные продажи выросли на 34,2%.

По поводу роста экономики Поднебесной высказался и глава отдела экономики Азии исследовательской и консалтинговой фирмы Oxford Economics Луис Куиджс. Эксперт обратил внимание на месячные индикаторы промышленного производства, потребления и инвестиций, которые последовательно росли, после слабых первых двух месяцев.

Прогнозы аналитиков

Однако некоторые аналитики прогнозировали замедление роста в ряде секторов из-за сокращения государственной фискальной и денежно-кредитной поддержки.

В то время как последние данные показывают, что восстановление экономики страны имеет широкомасштабный характер, некоторая производственная и экспортная деятельность могла быть "опережающей" в первом квартале, что предусматривает более медленный рост в будущем, отмечает главный экономист Economist Intelligence Unit в Китае Юэ Су.

Торговля и промышленная деятельность в стране к концу года, возможно, не смогут сохранить такую высокую динамику из-за отсутствия мер по стимулированию национальной экономики,

– добавила Юэ Су.

Экономические цели Китая

Благодаря строгим мерам по предотвращению вирусов и оказания чрезвычайной помощи предприятиям, экономика неуклонно восстанавливалась после пандемии, отмечают эксперты. Однако, несмотря на неудачное начало года, Китай был единственной страной с мощной экономикой, в которой в 2020 году был зарегистрирован рост, хотя и самый слабый за десятилетие – 2,3%.

Напомним, что Китай поставил цель экономического роста на уровне 6% к 2021 году после отмены этой цели в прошлом году.