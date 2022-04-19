ВВП Беларуси сократился в первом квартале

Последствия от решения поддержать Россию в войне против Украины не заставили себя ждать. ВВП Беларуси снизился на 0,4% в первом квартале (с января по март) 2022 года.

Об этом сообщают белорусские СМИ со ссылкой на Национальный статистический комитет Белоруссии.

Обратите внимание С криптовалютой на "ты": как украинцу начать инвестировать

За три месяца объем ВВП составил 42,6 миллиарда белорусских рублей или 12,85 миллиарда долларов. Это 99,6% по сравнению с уровнем ВВП в первом квартале прошлого года.

Падение в 0,4% – только начало. Международное рейтинговое агентство S&P Global Ratings прогнозирует, что экономика Беларуси рухнет на 15% в 2022 году, а страна в течение года объявит дефолт.

Беларусь под санкциями

Отметим, что Беларусь хоть и не ввела войска в Украину, но предоставила свою территорию России. Через нее российские оккупанты заходили на территорию Украины, но из Беларуси происходили и продолжают происходить запуски ракет по мирным городам Украины.

Поэтому многие страны мира наложили на нее санкции, компании прекратили сотрудничество. А недавно Беларусь потеряла финансирование Европейского банка реконструкции и развития.

Интересно – эксперт говорит, что России через 5 лет уже не будет как государства: смотрите видео