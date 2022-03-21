ВВП Беларуси в 2022 году

Эксперты S&P уверены, что белорусскую экономику ожидает самый резкий спад за последние десятилетия. Согласно базовому сценарию S&P, ВВП Беларуси сократится:

на 15% в 2022 году,

на 5% в 2023 году.

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Справка: ВВП – это общая денежная стоимость товаров, которые произведены на территории страны, и их цель – не накопление или обмен, а продажа.

Мы теперь считаем, что Беларусь может объявить дефолт в течение следующих 12 месяцев. Мы также считаем возможным нежелание Белоруссии выполнять свои обязательства в ответ на санкции,

– отмечает S & P.

По оценке агентства, на фоне усиливающихся западных санкций Беларусь сейчас сталкивается с растущими рисками для экономики, платежного баланса и финансовой стабильности.

Вероятность дефолта в Беларуси

Moody's и S&P понизили долгосрочный кредитный рейтинг Беларуси. В S&P допускают возможность дефолта в течение года.

Во Всемирном банке тоже считают, что Беларусь приближается к дефолту из-за санкций Запада. Подробнее об этом читайте здесь.

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