Вторжение в Украину: российский рынок акций обвалился более, чем на 10%

На фоне вторжения России в Украину российский рынок акций обвалился более, чем на 10%. Сейчас курс российского рубля к доллару впервые с 2016 года превысил 84 рубля.

Между тем евро уже стоит 95 рублей. Это – максимальный показатель с 2014 года.

Заметьте Россия напала на Украину: хронология основных событий

Россия начала войну против Украины в ночь на 24 февраля. Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что "Путин только что начал полномасштабное вторжение в Украину".

Журналист Андрей Цаплиенко сообщил, что российские войска перешли украинскую границу в районе Харькова. В ряде украинских городов раздались мощные выстрелы. Соответствующую информацию сообщают жители Киева, Харькова, Одессы.

Вооруженные силы Украины дают отпор врагу. Мы – под надежной защитой наших военных. А международные партнеры поддерживают Украину и накладывают санкций на Россию. Сохраняем спокойствие, читаем проверенные новости и верим в ВСУ!