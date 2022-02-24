Между тем евро уже стоит 95 рублей. Это – максимальный показатель с 2014 года.
Заметьте Россия напала на Украину: хронология основных событий
Россия начала войну против Украины в ночь на 24 февраля. Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что "Путин только что начал полномасштабное вторжение в Украину".
Журналист Андрей Цаплиенко сообщил, что российские войска перешли украинскую границу в районе Харькова. В ряде украинских городов раздались мощные выстрелы. Соответствующую информацию сообщают жители Киева, Харькова, Одессы.