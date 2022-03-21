Говорится, что из-за войны в Украине вскоре будут голодать люди в ряде стран, не имеющих непосредственного отношения к боевым действиям. Такие данные обнародовала международная организация Human Rights Watch, занимающаяся защитой прав человека более чем в 70 странах мира.

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По данным Human Rights Watch, 45% украинского экспорта приходится на сельскохозяйственную продукцию. Значительная часть производства пшеницы в нашем государстве сконцентрирована на востоке Украины, где боевые действия сейчас наиболее интенсивны.

Стоимость продовольствия в мире с прошлого года выросла более чем на 30%, а война в Украине еще больше повысила цены, которые уже достигли самого высокого с 1974 года уровня (с учетом инфляции).

9 марта 2022 года Украина, с целью предотвращения внутреннего гуманитарного кризиса, запретила экспорт зерна и других продуктов питания. Даже если эти сбои в цепочке вскоре удастся устранить, их последствия будут еще долго создавать проблемы по всему миру.

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Кроме того, в Human Rights Watch обеспокоены, что боевые действия могут оказать серьезное влияние на объемы будущего урожая, особенно если война будет продолжаться до начала посевной в апреле этого года.

В организации также добавили, что около 12% мирового продовольствия экспортируется через порты в Черном море, которые сейчас практически заблокированы в результате военной агрессии России.

Важность мирного неба над Украиной для отдельных стран в цифрах:

80% пшеницы поставлялось в Ливан из Украины.

Египет, крупнейший импортер пшеницы в мире, заполнял свои потребности на 30% именно украинским урожаем. Кроме того, более половины импорта подсолнечного масла страны приходится на Украину.

Ливия импортировала из Украины более 40% пшеницы.

Власти северо-западной Сирии обеспечивают регион пшеницей и мукой, закупленными в Турции, которая импортирует 90% пшеницы из Украины.

Йемен на 27% зависит от импорта украинской пшеницы.

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