Второй транш от ЕС может быть уже в сентябре: о какой сумме идет речь
Источник:Министерство финансов Украины
Глава Министерства финансов Сергей Марченко провел телефонный разговор с вице-президентом Еврокомиссии Валдисом Домбровскисом, во время которого обсуждалась возможность получения второго транша от ЕС. Домбровскис также отметил значительный прогресс Украины в реформах.
Результаты беседы
По итогам беседы между Марченком и Домбровкисом, было решено продолжить конструктивный диалог касательно второй половины транша в сентябре 2021 года. В частности речь идет о 600 миллионах евро.
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Мы готовы вернуться к вопросу получения второго транша макрофинансовой помощи ЕС в сентябре этого года,
– отметил Домбровкис, во время телефонного разговора.
Также вице-президент Еврокомиссии отметил значительный прогресс в реформировании разных сфер в Украине. Его коллега вице-президент Еврокомиссии по межведомственных отношений и прогнозирования Шефчович недавно тоже отмечал значительный прогресс Украины.
По его мнению, Украина добилась значительного прогресса в реформировании медиасферы, государственного управления, борьбы с коррупцией, макроэкономической стабилизации.Напомним , что 10 февраля 2021 года, на конференции в Брюсселе, Домбровскис отмечал основные условия, при которых Украина получит вторую часть транша. В общем, это укрепление верховенства закона и реформирования судебной системы.
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Транш от ЕС: главное
- Первый транш от ЕС Украина получила в декабре 2020 года. Его сумма составила 600 миллионов евро.
- 27 апреля 2021 года глава Минфина Марченко встретился с руководителем группы Еврокомиссии по поддержке Украины Катариной Матерновой для обсуждения сотрудничества между ЕС и Украиной. После чего Марченко заявил, что транш Украина может получить еще до сентября 2021 года.
- Среди условий ЕС, для получения второго транша, речь шла и о: начале и продолжение реформ в сфере управления государственными финансами, надлежащем управлении и верховенстве права, улучшение бизнес-климата, секторальных реформах и касательно госпредприятий. Также было условие по достижению положительного прогресса с МВФ, имеется в виду программа stand-by.