Результаты беседы

По итогам беседы между Марченком и Домбровкисом, было решено продолжить конструктивный диалог касательно второй половины транша в сентябре 2021 года. В частности речь идет о 600 миллионах евро .

Стоит прочитать Очень нужны деньги: получит ли Украина транш МВФ перед пиковыми выплатами долга

Мы готовы вернуться к вопросу получения второго транша макрофинансовой помощи ЕС в сентябре этого года,

– отметил Домбровкис, во время телефонного разговора.

Также вице-президент Еврокомиссии отметил значительный прогресс в реформировании разных сфер в Украине. Его коллега вице-президент Еврокомиссии по межведомственных отношений и прогнозирования Шефчович недавно тоже отмечал значительный прогресс Украины.

По его мнению, Украина добилась значительного прогресса в реформировании медиасферы, государственного управления, борьбы с коррупцией, макроэкономической стабилизации.

Напомним , что 10 февраля 2021 года, на конференции в Брюсселе, Домбровскис отмечал основные условия, при которых Украина получит вторую часть транша. В общем, это укрепление верховенства закона и реформирования судебной системы.

К теме Украина получит второй транш от ЕС: назвали основное требование

Транш от ЕС: главное