Вступило в силу соглашение о зоне свободной торговли Украины с Израилем: детали
С 1 января 2021 года вступило в силу соглашение о зоне свободной торговли с Израилем. По словам президента Зеленского, это выведет отношения между Киевом и Тель-Авивом на новый уровень.
Вступление в действие соглашения о ЗСТ Зеленский назвал замечательной новостью. Об этом президент написал в Твиттере.
Читайте также Промышленный безвиз с ЕС: готова ли Украина к этому?
Это новый уровень отношений между странами и зеленый свет для увеличения украинского экспорта, более тесной кооперации в сферах high-tech, инжиниринга, развития инвестиционного сотрудничества,
– подчеркнул глава государства.
Что предусматривает соглашение
- Согласно условиям соглашения, отменены ввозные пошлины на определенные промышленные товары.
- Это не касается ювелирных изделий.
- В частности, Киев отменяет 70% пошлин, Тель-Авив – 80%.
- Нулевая пошлина будет действовать на 60% агропромышленных товаров со стороны Израиля и 34% – с украинской стороны.
Поделиться новостью
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter