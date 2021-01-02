С 1 января 2021 года вступило в силу соглашение о зоне свободной торговли с Израилем. По словам президента Зеленского, это выведет отношения между Киевом и Тель-Авивом на новый уровень.

Вступление в действие соглашения о ЗСТ Зеленский назвал замечательной новостью. Об этом президент написал в Твиттере. Читайте также Промышленный безвиз с ЕС: готова ли Украина к этому? Это новый уровень отношений между странами и зеленый свет для увеличения украинского экспорта, более тесной кооперации в сферах high-tech, инжиниринга, развития инвестиционного сотрудничества,

– подчеркнул глава государства. ЗВТ між Україною та Ізраїлем почне діяти вже з 1.01.2021! Це новий рівень відносин між країнами та зелене світло для збільшення українського експорту, тіснішої кооперації у сферах high-tech, інжинірингу, розвитку інвестиційної співпраці. Чудова новина, @netanyahu! — Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) November 24, 2020 Что предусматривает соглашение Согласно условиям соглашения, отменены ввозные пошлины на определенные промышленные товары.

Это не касается ювелирных изделий.

В частности, Киев отменяет 70% пошлин, Тель-Авив – 80%.

Нулевая пошлина будет действовать на 60% агропромышленных товаров со стороны Израиля и 34% – с украинской стороны. Интересно! Ранее в МИД Украины сообщили, что товарооборот между Украиной и Израилем в 2019 году составил свыше 502 миллиона долларов, из которых 397 – экспорт из Украины, 105 миллионов в американской валюте – импорт.