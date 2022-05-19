Всемирный банк объявил об ответных шагах на продовольственный кризис, который уже развернулся в мире.

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Как Всемирный банк будет бороться с кризисом

Организация планирует выделить до 30 миллиардов долларов для сельского хозяйства, питания, социальной защиты, водоснабжения и орошения. Это финансирование будет стимулировать:

  • производство пищевых продуктов и удобрений;
  • увеличение возможностей для продовольственных систем;
  • расширение торговли;
  • поддержку уязвимых домохозяйств и производителей.

Повышение цен на продовольствие имеет разрушительные последствия для самых бедных и уязвимых. Для информирования и стабилизации рынков чрезвычайно важно, чтобы страны четко заявляли о будущем увеличении производства в ответ на вторжение России в Украину.
– сказал президент Всемирного банка Дэвид Малпасс.

Он призвал страны к совместным усилиям, чтобы:

  • увеличить поставки энергии и удобрений;
  • помочь фермерам увеличить посевы и урожайность сельскохозяйственных культур;
  • отменить политику, блокирующую экспорт и импорт;
  • не перенаправлять продукты на биотопливо;
  • не поощрять ненужное хранение.

Программа рассчитана на следующие 15 месяцев. У Всемирного банка уже есть 18,7 миллиарда долларов в имеющихся продовольственных проектах. Еще 12 миллиардов долларов привлекут. Большинство ресурсов будут направлены на Африку, Ближний Восток, Восточную Европу, Центральную и Южную Азию.

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