Всемирный банк объявил об ответных шагах на продовольственный кризис, который уже развернулся в мире.
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Как Всемирный банк будет бороться с кризисом
Организация планирует выделить до 30 миллиардов долларов для сельского хозяйства, питания, социальной защиты, водоснабжения и орошения. Это финансирование будет стимулировать:
- производство пищевых продуктов и удобрений;
- увеличение возможностей для продовольственных систем;
- расширение торговли;
- поддержку уязвимых домохозяйств и производителей.
Повышение цен на продовольствие имеет разрушительные последствия для самых бедных и уязвимых. Для информирования и стабилизации рынков чрезвычайно важно, чтобы страны четко заявляли о будущем увеличении производства в ответ на вторжение России в Украину.
– сказал президент Всемирного банка Дэвид Малпасс.
Он призвал страны к совместным усилиям, чтобы:
- увеличить поставки энергии и удобрений;
- помочь фермерам увеличить посевы и урожайность сельскохозяйственных культур;
- отменить политику, блокирующую экспорт и импорт;
- не перенаправлять продукты на биотопливо;
- не поощрять ненужное хранение.
Программа рассчитана на следующие 15 месяцев. У Всемирного банка уже есть 18,7 миллиарда долларов в имеющихся продовольственных проектах. Еще 12 миллиардов долларов привлекут. Большинство ресурсов будут направлены на Африку, Ближний Восток, Восточную Европу, Центральную и Южную Азию.
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