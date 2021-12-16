Всемирный банк за два года выделил Украине 350 миллионов долларов
Источник:Минсоцполитики в фейсбуке
В течение 2 лет Украина получила 350 миллионов долларов от Всемирного банка. Деньги выделяли на реализацию социальных программ.
Министр социальной политики Марина Лазебная рассказала, что на протяжении 2020 – 2021 годов Всемирный банк направил Украине 350 миллионов долларов. Их выделяли на поддержку социальных реформ в Украине и программ социальной защиты.
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В течение 2020 и 2021 годов Всемирный банк направил около 350 миллионов долларов на поддержку социальных реформ в Украине и программ социальной защиты. Также до нового года еще 15 миллионов долларов поступит в государственный бюджет,
– заявила Лазебная.
Политик встретилась с представителями Всемирного банка. Темой обсуждения стали 3 основных направления стратегического партнерства на следующие 5 лет.
В частности, говорится о:
- внедрение системы базового гарантированного дохода для нетрудоспособных;
- унификацию минимальных пенсионных гарантий и правил индексации всех пенсий на уровне законодательства;
- введение и развитие обязательной накопительной пенсионной системы.
Украине выделили еще 150 миллионов долларов
- От Всемирного банка Украина также получила 150 миллионов долларов на борьбу с COVID-19.
- На эти деньги Украина сможет закупить 16,5 миллиона доз вакцин.
- Этих доз хватит, чтобы вакцинировать около 20% украинцев.
- Региональный директор Всемирного банка в Восточной Европе Аруп Банерджи заявил, что уровень вакцинации в Украине все еще является одним из самых низких в Европе.
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