Всемирный банк повысил прогноз роста валового внутреннего продукта Украины в 2021 году. Результаты улучшили от 3% до 3,8%.

Банк сделал экономический обзор регионов Европы и Центральной Азии. Соответствующую информацию он изложил в своем отчете.

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Восстановление экономики Украины

ВБ объясняет лишь частичное восстановление украинской экономики в 2021 году:

высокой неопределенностью из-за темпов вакцинации против COVID-19;

экономической политикой по улучшению инвестиций и обеспечения макроэкономической стабильности.

В отчете отметили, что положительные цифры показывают сельское хозяйство и перерабатывающая промышленность.

Ожидают инфляцию и дефицит текущего счета

Также во Всемирном банке ожидают инфляцию: в 2021 и 2022 годах – 5%, в 2023 году – 5,8%. В то же время по прогнозам аналитиков, дефицит текущего счета составит в этом году 1,3%, в 2022 году – 2,8%, а в 2023 году – 3,3%.

Заметим! В 2020 году реальный валовой внутренний продукт Украины упал на 4% после четырех лет роста.

В отчете говорится и об импорте и экспорте. Ожидается, что в 2021 году украинский экспорт вырастет на 7,4%, а показатель импорта повысится на 6,8%.

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