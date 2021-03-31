Всемирный банк улучшил прогноз роста экономики Украины
Всемирный банк повысил прогноз роста валового внутреннего продукта Украины в 2021 году. Результаты улучшили от 3% до 3,8%.
Источник:Всемирный банк
Банк сделал экономический обзор регионов Европы и Центральной Азии. Соответствующую информацию он изложил в своем отчете.
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Восстановление экономики Украины
ВБ объясняет лишь частичное восстановление украинской экономики в 2021 году:
- высокой неопределенностью из-за темпов вакцинации против COVID-19;
- экономической политикой по улучшению инвестиций и обеспечения макроэкономической стабильности.
В отчете отметили, что положительные цифры показывают сельское хозяйство и перерабатывающая промышленность.
Ожидают инфляцию и дефицит текущего счета
Также во Всемирном банке ожидают инфляцию: в 2021 и 2022 годах – 5%, в 2023 году – 5,8%. В то же время по прогнозам аналитиков, дефицит текущего счета составит в этом году 1,3%, в 2022 году – 2,8%, а в 2023 году – 3,3%.
В отчете говорится и об импорте и экспорте. Ожидается, что в 2021 году украинский экспорт вырастет на 7,4%, а показатель импорта повысится на 6,8%.
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