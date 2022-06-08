Новый транш является дополнением к уже обещанной поддержке более чем в 2,5 миллиарда долларов. Таким образом, общая сумма помощи Украине от Всемирного банка составила более 4 миллиардов долларов.

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Новый транш финансовой помощи Украине от Всемирного банка

Исполнительный совет Всемирного банка 7 июня утвердил дополнительное финансирование Украины – 1,49 миллиарда долларов. Эти деньги пойдут на выплату зарплат государственным и социальным работникам.

В заявлении Всемирного банка говорится, что этот новый транш поддерживают финансовые гарантии от таких стран:

Великобритания;

Нидерланды;

Литва;

Латвия.

Кроме того, проект поддерживается путем параллельного финансирования из Италии и вкладов нового многостороннего донорского трастового фонда.

Напомним, что об этом проекте впервые стало известно еще в начале мая. Тогда в Министерстве финансов Украины отметили, что деньги будут направлены на покрытие расходов государственного бюджета, которые пошли на оплату труда сотрудников государственных органов и бюджетных учреждений образовательной отрасли – как на национальном, так и на региональном уровнях.

Добавим, что в мае лидеры министерств финансов стран Большой семерки также пообещали новую финансовую поддержку в размере 9,5 миллиарда долларов, благодаря чему их невоенная поддержка Украины выросла уже почти до 20 миллиардов долларов.

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