О перспективе роста экономики мира говорится в обзоре Global Economic Prospects Всемирного банка.

Читайте также Украина получит 100 миллионов долларов от Всемирного банка на кредиты для малого бизнеса

Всемирный банк прогнозирует экономический скачок

Несмотря на разрыв между экономиками развитых стран и тех, которые развиваются, мировой ВВП в 2021 году , согласно прогнозу Всемирного банка, вырастет больше всего за 80 лет – на 5,6%. В основном результат обеспечат экономики США и Китая, которые вырастут на 6,8% и 8,5% соответственно.

, согласно прогнозу Всемирного банка, – на 5,6%. В основном результат обеспечат экономики США и Китая, которые вырастут на 6,8% и 8,5% соответственно. Кроме того, Всемирный банк улучшил прогноз для Украины на 2022 – 2023 годы. Так, в 2021 году ожидается рост на 3,8%, а в 2022 и 2023 годах – на 3,1% (ранее прогнозировали 3%).

на 2022 – 2023 годы. Так, в 2021 году ожидается рост на 3,8%, а в 2022 и 2023 годах – на 3,1% (ранее прогнозировали 3%). Также ожидается, что наиболее развитые страны вернутся к уровню дохода на душу населения до пандемии коронавируса в 2022 году.

Однако две трети стран с переходной экономикой до этого уровня будут идти дольше. В этом году прогноз для таких стран ухудшился и составляет 2,9%, хотя в январском отчете речь шла о 3,4%. Причина падения показателя – отсутствие доступа к вакцинам.

Во Всемирном банке отмечают, что сложно предугадать развитие событий дальше, ведь глобальное восстановление может замедлиться с отменой господдержки и когда иссякнет "отложенный спрос". Тогда мировая экономика может замедлиться до 2,7% в 2022 году и 2,1% в 2023 году.

Однако возможен и противоположный эффект – если через распространение вакцин вырастет частный сектор, общий ВВП по миру может вырасти еще больше.

Обратите внимание! МВФ обновил прогноз развития экономики на ближайшие годы и улучшил оценку мировой экономики до 6% в 2021 году. В то же время Фонд ожидает роста ВВП Украины на 4%.