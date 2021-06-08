О перспективе роста экономики мира говорится в обзоре Global Economic Prospects Всемирного банка.
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Всемирный банк прогнозирует экономический скачок
- Несмотря на разрыв между экономиками развитых стран и тех, которые развиваются, мировой ВВП в 2021 году, согласно прогнозу Всемирного банка, вырастет больше всего за 80 лет – на 5,6%. В основном результат обеспечат экономики США и Китая, которые вырастут на 6,8% и 8,5% соответственно.
- Кроме того, Всемирный банк улучшил прогноз для Украины на 2022 – 2023 годы. Так, в 2021 году ожидается рост на 3,8%, а в 2022 и 2023 годах – на 3,1% (ранее прогнозировали 3%).
- Также ожидается, что наиболее развитые страны вернутся к уровню дохода на душу населения до пандемии коронавируса в 2022 году.
- Однако две трети стран с переходной экономикой до этого уровня будут идти дольше. В этом году прогноз для таких стран ухудшился и составляет 2,9%, хотя в январском отчете речь шла о 3,4%. Причина падения показателя – отсутствие доступа к вакцинам.
Во Всемирном банке отмечают, что сложно предугадать развитие событий дальше, ведь глобальное восстановление может замедлиться с отменой господдержки и когда иссякнет "отложенный спрос". Тогда мировая экономика может замедлиться до 2,7% в 2022 году и 2,1% в 2023 году.
Однако возможен и противоположный эффект – если через распространение вакцин вырастет частный сектор, общий ВВП по миру может вырасти еще больше.