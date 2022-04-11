Всемирный банк прогнозирует падение украинского ВВП на 45% из-за войны

Из-за полномасштабного вторжения России экономика Украины серьезно пострадала. Многие бизнесмены закрыли свои предприятия, существенно сократился экспорт, а на больших территориях вообще невозможна какая-либо экономическая деятельность.

Поэтому Мировой банк ожидает, что экономика Украины сократится на 45,1% в 2022 году.

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Почему экономика Украины сократится

Более половины предприятий страны не работают из-за войны.

Закрытие черноморского судоходства из Украины привело к сокращению около 90% экспорта зерна и половины общего экспорта страны.

Во многих областях война сделала невозможным экономическую деятельность, а также препятствует посевам и сбору урожая.

Оценка в 45% падения не учитывает последствия разрушения инфраструктуры. Также в банке отметили, что прогноз очень неуверенный, поскольку никто не знает продолжительности и интенсивности войны России против Украины.

Прогноз для других стран

Российская экономика в 2022 году сократится на 11,2% из-за санкций. Отметим, что мир продолжит налагать санкции, а страну-агрессора в начале мая ожидает дефолт, поэтому, вероятно, Всемирный банк пересмотрит свой прогноз в худшую сторону.

Регион, включающий Украину, Беларусь и Молдову, продемонстрирует сокращение ВВП на 30,7%.

Регион, включающий Болгарию, Хорватию, Венгрию, Польшу и Румынию, почувствует рост экономики на 3,5%, вместо 4,7%, как прогнозировали ранее.

Пессимистический прогноз

Во Всемирном банке также описан пессимистический сценарий, по которому ВВП Украины сократится на 75%, экономика России – на 20%, а общее сокращение в Европе и Центральной Азии составит 9%.

Хотя Украине и прогнозируют существенное сокращение экономики в 2022 году, Украину ожидает стремительное восстановление в 2023 году благодаря поддержке Запада, инвестициям и средствам, которые удастся отсудить в России в виде репараций.

Украине немедленно нужна огромная финансовая поддержка, поскольку она пытается поддерживать свою экономику, а правительство работает для поддержки украинских граждан, страдающих и справляющихся с экстремальной ситуацией,

– заявила вице-президент Всемирного банка в Европе и Центральной Азии Анна Бьерде.

Всемирный банк уже направил около 923 миллионов долларов в виде кредитов и грантов для Украины и готовит следующий пакет помощи на 2 миллиарда долларов.

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