Глава Всемирного банка Дэвид Малпасс в интервью СМИ предостерег мировых лидеров от установления слишком высокой глобальной минимальной налоговой ставки для компаний. Поскольку, банкир не хочет, чтобы новые правила мешали бедным странам привлекать инвестиции.

Позиция Малпасса

Малпасс прежде всего заявил, что, по его мнению, минимальная ставка в 21%, которую предлагает министр финансов США Йеллен – кажется высокой. Однако, регуляторы надеются достигнуть глобального налогового соглашения к середине текущего года.

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Поднятие налоговой ставки

Ситуация в США

В защиту поднятия налоговой ставки Йеллен отметила, что это необходимый шаг, чтобы остановить "30-летние гонки на выживание" в результате которой страны снизили ставки для компаний в попытке привлечь инвестиции в бизнес. Именно поэтому по мнению министра необходимый минимальный налог на компании.

Йеллен выступает за то, чтобы все страны согласились на минимальную налоговую ставку в 21%. В то же время в США президент Джо Байден добивается повышения минимальной налоговой ставки до 28%.

Напомним! В США планируют повысить минимальную налоговую ставку с 21% до 28%. Последний раз в США существенно поднимали налоги еще во времена каденции Билла Клинтона в 1993 году.

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Ситуация в Великобритании

В Великобритании правительство также планирует поднять налоги на корпорации с 19% до 25%. Изменения планируются на 2023. Стоит отметить, что такое существенное повышение налога станет первым повышением для страны с 1970 года.

Глобальное налоговое соглашение

Ранее переговоры о минимальной корпоративной ставки, которые проводила Организация экономического сотрудничества и развития, фиксировались на уровне 12,5%. Однако на этой неделе Европейская комиссия заявила, что поддерживает идею минимального налога, но пока не дала никаких комментариев относительно допустимого уровня налога.

Малпасс считает, что мировые лидеры должны подумать о том, как новый глобальный налог сможет сосуществовать с другими налогами на выбросы углерода и цифровых услуг, которые дают технологическим гигантам совсем другие приоритеты для переговоров.

Налоговые ставки важные для всех, поэтому также должен быть правовой центр, который привлек бы новые инвестиции в экономику бедных стран,

– заметил Малпасс.