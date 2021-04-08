Всемирный банк предостерегает от налогового минимум в 21%
Глава Всемирного банка Дэвид Малпасс в интервью СМИ предостерег мировых лидеров от установления слишком высокой глобальной минимальной налоговой ставки для компаний. Поскольку, банкир не хочет, чтобы новые правила мешали бедным странам привлекать инвестиции.
Источник:ВВС
Малпасс прежде всего заявил, что, по его мнению, минимальная ставка в 21%, которую предлагает министр финансов США Йеллен – кажется высокой. Однако, регуляторы надеются достигнуть глобального налогового соглашения к середине текущего года.
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Поднятие налоговой ставки
Ситуация в США
В защиту поднятия налоговой ставки Йеллен отметила, что это необходимый шаг, чтобы остановить "30-летние гонки на выживание" в результате которой страны снизили ставки для компаний в попытке привлечь инвестиции в бизнес. Именно поэтому по мнению министра необходимый минимальный налог на компании.
Йеллен выступает за то, чтобы все страны согласились на минимальную налоговую ставку в 21%. В то же время в США президент Джо Байден добивается повышения минимальной налоговой ставки до 28%.
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Ситуация в Великобритании
В Великобритании правительство также планирует поднять налоги на корпорации с 19% до 25%. Изменения планируются на 2023. Стоит отметить, что такое существенное повышение налога станет первым повышением для страны с 1970 года.
Глобальное налоговое соглашение
Ранее переговоры о минимальной корпоративной ставки, которые проводила Организация экономического сотрудничества и развития, фиксировались на уровне 12,5%. Однако на этой неделе Европейская комиссия заявила, что поддерживает идею минимального налога, но пока не дала никаких комментариев относительно допустимого уровня налога.
Малпасс считает, что мировые лидеры должны подумать о том, как новый глобальный налог сможет сосуществовать с другими налогами на выбросы углерода и цифровых услуг, которые дают технологическим гигантам совсем другие приоритеты для переговоров.
Налоговые ставки важные для всех, поэтому также должен быть правовой центр, который привлек бы новые инвестиции в экономику бедных стран,
– заметил Малпасс.
В общем, главным месседжем Малпасса было то, что он считает предложенный минимальный глобальный налог в размере 21% от госпожи Йеллен высоким, однако, в то же время подчеркнул, что это не призыв к каким-то действиям с его стороны.
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