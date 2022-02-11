Всемирный банк предоставит Украине 300 миллионов долларов на термомодернизацию городов

Украина получит 300 миллионов долларов от Всемирного банка. Их направят на термомодернизацию городов и уличное освещение.

По словам министра развития общин Алексея Чернышева средства Всемирного банка используют также для модернизации систем водоснабжения и водоотведения. Эту инициативу поддержал региональный директор Всемирного банка по делам Восточной Европы Аруп Банерджи.

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Общины могут утеплить школы и садики

Благодаря такой инициативе украинские общины получат средства на термомодернизацию школ и детских садиков и в целом ремонт систем энергоснабжения. Кроме того, эти средства также можно направить на уличное освещение.

Речь идет о модернизации сектора централизованного теплоснабжения, а также водоснабжения и водоотведения. Сегодня мы обсуждаем старт нового проекта – 300 миллионов долларов будут выделены на проведение энергоэффективных мероприятий в Украине,

– заявил Чернышев.

В министерстве отметили, что благодаря проектам, которые воплощены в сотрудничестве со Всемирным банком в 2021 году, в Украине сократилось потребление природного газа – на 27 миллионов кубометров. Соответственно, это уменьшает выбросы углекислого газа в атмосферу – более чем на 45 миллионов тонн. Кроме того, реализация этих проектов позволяет сэкономить более 26 гвт электроэнергии.

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