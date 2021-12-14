Всемирный банк предоставит Украине 300 миллионов евро

Украина получит от Всемирного банка 300 миллионов евро. Это будет второй транш в рамках проекта "Второй заем на политику развития в сфере экономического восстановления".

Об этом министр экономики Юлия Свириденко говорила на встрече с Региональным директором Всемирного банка Арупом Банерджи. Также они общались о партнерстве.

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Тему второго транша обсудит Совет директоров Всемирного банка уже 17 декабря. Эти деньги направят на финансирование президентского проекта "Энергетическая независимость".

Масштабная программа термомодернизации жилья призвана существенно уменьшить энергопотребление украинцев и соответственно снизить затраты на энергоносители,

– заметила Свириденко.

Как отметила министр, участники программы смогут снизить потребление энергии и уровень коммунальных платежей. Речь идет о 60%. Благодаря этому в 2022 году планируют охватить до 5 тысяч многоквартирных домов.

Всемирный банк и Украина

Еще в сентябре банк называл условия, при которых Украина получит второй транш.

Получение денег зависело от поддержания адекватной макроэкономической базы.

К слову, министр финансов заявлял, что основное для получения транша от Международного валютного фонда Украина выполнила.

Обратите внимание – эксклюзивное интервью с министром финансов: видео

Текст публикации Юлии Свириденко:

На встрече с Региональным директором Всемирного банка Арупом Банерджи обсудила ключевые вопросы углубления партнерства.

Хорошая новость – уже 17 декабря Совет директоров Всемирного банка рассмотрит выделение Украине 300 миллионов евро в рамках второго транша по проекту "Второй заем на политику развития в сфере экономического восстановления". Эти средства будут направлены прежде всего на финансирование президентского проекта "энергетическая независимость".

Масштабная программа термомодернизации жилья призвана существенно уменьшить энергопотребление украинцев и, соответственно, снизить затраты на энергоносители. Участники программы смогут снизить потребление энергии и уровень коммунальных платежей на 60%. Уже в 2022 году мы планируем охватить до 5 тысяч многоквартирных домов по всей стране.

Совместно готовим системный документ о направлениях сотрудничества.