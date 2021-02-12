Министерство финансов Украины надеется получить вторую часть транша от Всемирного банка. Общая сумма составляет 700 миллионов долларов. Как отметил глава Минфина Сергей Марченко, это станет возможным после принятия ряда законов по земельной реформе.

Об этом Марченко рассказал в интервью УНИАН.

Читайте также Всемирный банк прогнозирует, как будет расти экономика в 2021 году

Всемирный банк требует реализации земельной реформы

Речь о кредите в рамках займа на политику развития для экономического восстановления. Решение о первом транше – в сумме 350 миллионов в американской валюте приняли еще в июне 2020 года.

На днях разговаривал с руководителем Всемирного банка в Украине. Обсуждали условия предоставления средств. По первому траншу – это staff-level agreement с МВФ. А для второго транша – принятие пакета аграрных законов, что, в принципе, реально,

– сказал Марченко.

Парламент должен принять 2 законопроекта

По словам министра, парламент будет заседать уже скоро, так как шансы принять необходимое законодательство, а речь о 2 законопроектах, и получить транш – таки есть.

Также Марченко отметил, что продолжаются переговоры с Международным валютным фондом. Это базовый курс, который позволит продолжить сотрудничество и с Мировым банком, и с Еврокомиссией.

Это позволит заимствовать под более низкую доходность, повысить стоимость наших ценных бумаг и соответственно – снизить долговые риски стран,

– сказал глава Минфина.

Отметим, что программа stand-by от МВФ рассчитана на 18 месяцев и завершается в декабре 2021 года. Миссия Международного валютного фонда возобновила работу в Украине 11 января.

Интересно! Ранее в Минфине сообщили, что Украина получит 30 миллионов долларов от Всемирного банка на проведение вакцинации. Однако – в случае, когда провакцинируют 10 миллионов из "групп риска". Общая помощь может составлять 90 миллионов в американской валюте.