Всемирный банк повысил прогноз по ВВП Украины на 2021 год: детали
Всемирный банк повысил прогноз по росту валового внутреннего продукта в Украине в 2021 году. В частности, он вырос до 3%.
В октябре 2020 года перспективы оценивали лишь в 1,5%. Об этом говорится в январском выпуске "Перспектив глобальной экономики".
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Согласно данным, оценка падения украинской экономики в 2020 году на 5,5% и ее рост в 3,1% в 2021 году сейчас находится на таком же уровне.
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В то же время в Минэкономики прогнозируют падение валового внутреннего продукта Украины в 2020 году на 4,8%. Также в 2021 году в министерстве ожидают 4,6% роста ВВП.
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