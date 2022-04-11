Всемирный банк ожидает падения ВВП РФ на 11,2%: людей, живущих за чертой бедности, станет больше

Согласно прогнозам мирового банка, в 2022 году ВВП России упадет на 11,2%. Кроме того, значительно сократится импорт и экспорт товаров, а доля людей, живущих за чертой бедности, вырастет.

Также в России снизятся инвестиции. Объявив войну Украине, правительственная верхушка страны-террористки нанесла колоссальный ущерб своей экономике.

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ВВП России упадет на 11,2%, а импорт – на 16,9%

Всемирный банк обнародовал доклад, посвященный перспективам экономики Европы и Центральной Азии на фоне развязанной Россией войны против Украины и ее последствий. В нем говорится, что в 2022 году ВВП страны-агрессорки снизится на 11,2%.

В 2023 – 2024 годах ее экономике удастся компенсировать лишь незначительную часть этого провала прибавив 0,6% и 1,3% соответственно. По другим показателям прогнозы ВБ для оккупантов также неутешительны:

Инвестиции в 2022 году просядут на 16,9%.

Экспорт товаров и услуг сократится на 30,9%, а импорт – на 35,2%.

Прогноз по индексу потребительских цен – 22%.

Доля людей, живущих за чертой бедности, возрастет до 12,8%, тогда как в прошлом году она составила 11%.

Оценка Всемирного банка пессимистичнее прогнозов российских аналитиков, ведь консенсус на 2022 год предполагает падение ВВП на 8,4%.

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