На что пойдут 200 миллиардов долларов
200 миллиардов долларов от Совета исполнительных директоров МБРР, который входит в группу Всемирного банка, пойдут на закупку современного оборудования, создание лабораторий для студентов и ученых, проведение ремонтных работ для повышения эффективности образовательного пространства в университете.
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В частности, на закупку современной компьютерной техники и программного обеспечения для повышения информатизации в университетах, а также обеспечение высокого уровня обучения, в том числе и дистанционно,
– говорится в сообщении Минфина.
Цель проекта, что спонтирует кредит
Украина получит кредит от Всемирного банка благодаря проекту "Совершенствование высшего образования в Украине ради результатов". Основные цели проекта – повышение конкурентоспособности соискателей высшего образования на рынке труда путем обновления подходов к обучению, преподавания и научной деятельности в соответствии с вызовами современности.
Кроме того, не менее важным является возвращение вузам Украины авторитетности среди студентов, в том числе на международном уровне,
– отмечают в Минфине.
В министерстве рассказали, что в ближайшее время состоятся мероприятия по подписанию соответствующего соглашения между Украиной и МБРР и формирование критериев для отбора высших учебных заведений, участвующих в проектах.