На что пойдут 200 миллиардов долларов

200 миллиардов долларов от Совета исполнительных директоров МБРР, который входит в группу Всемирного банка, пойдут на закупку современного оборудования, создание лабораторий для студентов и ученых, проведение ремонтных работ для повышения эффективности образовательного пространства в университете.

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В частности, на закупку современной компьютерной техники и программного обеспечения для повышения информатизации в университетах, а также обеспечение высокого уровня обучения, в том числе и дистанционно,

– говорится в сообщении Минфина.

Цель проекта, что спонтирует кредит

Украина получит кредит от Всемирного банка благодаря проекту "Совершенствование высшего образования в Украине ради результатов". Основные цели проекта – повышение конкурентоспособности соискателей высшего образования на рынке труда путем обновления подходов к обучению, преподавания и научной деятельности в соответствии с вызовами современности.

Кроме того, не менее важным является возвращение вузам Украины авторитетности среди студентов, в том числе на международном уровне,

– отмечают в Минфине.

Минобразования будет осуществлять реализацию проекта Совета исполнительных директоров МБРР в течение 5 лет.