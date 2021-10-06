Всемирный банк обновил прогноз роста ВВП Украины: что ожидают в следующие 2 года

Во Всемирном банке сохранили прогноз роста валового внутреннего продукта Украины в 2021 году на уровне 3,8%. В то же время организация улучшила ожидания на следующие два года.

О прогнозе по ВВП Украины говорится в докладе Всемирного банка "Конкуренция и восстановление пост-COVID-19" за осень 2021 года.

Читайте также Восстановление мировой экономики после COVID-19: в каких странах оно быстрее и почему

Новый прогноз Всемирного банка по Украине

По прогнозам организации, рост ВВП Украины в 2021 году составит все те же 3,8%. В следующие два года он тоже будет увеличиваться: в 2022 году – на 3,5%, а в 2023 году – на 3,7%.

Активность должна продолжать восстанавливаться во втором полугодии 2021 года, благодаря лучшему урожаю, увеличению потребительского спроса и благоприятным внешним условиям,

– говорится в докладе.

Прогноз учитывает, в частности, введение возможных дальнейших временных карантинов в стране для борьбы с эпидемией коронавируса.

Напомним, в июне Всемирный банк оставил прогноз роста ВВП Украины в 2021 году на уровне 3,8%. На следующие два года тогда прогнозировали рост на 3,1%.

Прогнозы роста ВВП в 2021 году