Всемирный банк обновил прогноз роста ВВП Украины: что ожидают в следующие 2 года

6 октября 2021 , 19:48
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Всемирный банк

Во Всемирном банке сохранили прогноз роста валового внутреннего продукта Украины в 2021 году на уровне 3,8%. В то же время организация улучшила ожидания на следующие два года.

О прогнозе по ВВП Украины говорится в докладе Всемирного банка "Конкуренция и восстановление пост-COVID-19" за осень 2021 года.

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Новый прогноз Всемирного банка по Украине

По прогнозам организации, рост ВВП Украины в 2021 году составит все те же 3,8%. В следующие два года он тоже будет увеличиваться: в 2022 году – на 3,5%, а в 2023 году – на 3,7%.

Активность должна продолжать восстанавливаться во втором полугодии 2021 года, благодаря лучшему урожаю, увеличению потребительского спроса и благоприятным внешним условиям,
– говорится в докладе.

Прогноз учитывает, в частности, введение возможных дальнейших временных карантинов в стране для борьбы с эпидемией коронавируса.

Напомним, в июне Всемирный банк оставил прогноз роста ВВП Украины в 2021 году на уровне 3,8%. На следующие два года тогда прогнозировали рост на 3,1%.

Прогнозы роста ВВП в 2021 году

Что такое ВВП

Внутренний валовой продукт обозначает общую денежную стоимость товаров, которые произведены на территории конкретной страны. Падение этого показателя свидетельствует об экономическом спаде страны или рецессии, рост же наоборот – о ее процветании.
Автор: Наталія Пристанська