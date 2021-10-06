Всемирный банк обновил прогноз роста ВВП Украины: что ожидают в следующие 2 года
Источник:Всемирный банк
Во Всемирном банке сохранили прогноз роста валового внутреннего продукта Украины в 2021 году на уровне 3,8%. В то же время организация улучшила ожидания на следующие два года.
О прогнозе по ВВП Украины говорится в докладе Всемирного банка "Конкуренция и восстановление пост-COVID-19" за осень 2021 года.
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Новый прогноз Всемирного банка по Украине
По прогнозам организации, рост ВВП Украины в 2021 году составит все те же 3,8%. В следующие два года он тоже будет увеличиваться: в 2022 году – на 3,5%, а в 2023 году – на 3,7%.
Активность должна продолжать восстанавливаться во втором полугодии 2021 года, благодаря лучшему урожаю, увеличению потребительского спроса и благоприятным внешним условиям,
– говорится в докладе.
Прогноз учитывает, в частности, введение возможных дальнейших временных карантинов в стране для борьбы с эпидемией коронавируса.
Напомним, в июне Всемирный банк оставил прогноз роста ВВП Украины в 2021 году на уровне 3,8%. На следующие два года тогда прогнозировали рост на 3,1%.
Прогнозы роста ВВП в 2021 году
- Национальный банк Украины прогнозирует рост реального ВВП на уровне 3,8%.
- Минэкономики ожидает, что этот показатель увеличится на 4,1%.
- А Международный валютный фонд предусматривает рост украинского ВВП на 4%.