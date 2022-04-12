Всемирный банк готовит для Украины пакет помощи на 1,5 млрд долларов

Президент Всемирного банка Дэвид Малпасс заявил, что они готовят пакет поддержки в размере 1,5 миллиарда долларов для Украины.

Дэвид Малпасс отметил, что банк помогает Украине, оказывая важные услуги. В их числе, например, выплаты зарплат работникам больниц, пенсии и социальные программы.

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"Всемирный банк создали в 1944 году, чтобы помочь Европе восстановиться после Второй мировой войны. Как и тогда, мы готовы помочь Украине в восстановлении, когда придет время", – сообщил Малпасс.

Он рассказал, что пакет в 1 миллиард долларов был утвержден странами-донорами и странами-получателями. Источник дополнительных 500 миллионов долларов для Украины – Малпасс не уточнил.

По его словам, Всемирный банк анализирует глобальные последствия войны в Украине, включая скачок цен на пищевые продукты и энергоносители, а также "готовит скорый ответ на кризис".

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