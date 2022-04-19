Всемирный банк готовит 170 миллиардов долларов для компенсации "некоторых последствий войны"

Всемирный банк снизил прогноз мирового экономического роста из-за полномасштабной войны, которую Россия начала против Украины. Также банк выделит 170 миллиардов долларов для компенсации некоторых экономических последствий войны.

Соответствующую информацию рассказал журналистам президент Всемирного банка Дэвид Малпасс. Об этом он заявил 18 апреля – на 54-й день полномасштабной войны, которую Россия начала против Украины.

Заметьте Всемирный банк прогнозирует падение украинского ВВП на 45% из-за войны

Всемирный банк снизил прогноз и готовит пакет помощи

Всемирный банк сократил свой прогноз глобального экономического роста в 2022 году в результате войны России против Украины и готовит пакет помощи в размере 170 миллиардов долларов для стран на фоне последствий войны, пандемии и заоблачной инфляции,

– говорится в сообщении.

Кроме того, Всемирный банк:

"снизил свой прогноз глобального роста в 2022 году до 3,2%, что является резким понижением по сравнению с январским прогнозом на уровне 4,1%;

снижение связано с сокращением перспектив для региона Европы и Центральной Азии, в которые входят как россия, так и Украина".

Для сравнения, в 2021 году уровень роста мировой экономики составил 5,7%.

Война между Россией и Украиной – самый плохой конфликт, который Европа видела за последние десятилетия. Она усилила финансовое давление от пандемии COVID-19, а также рост стоимости жизни, требующий немедленной помощи,

– объяснил Дэвид Малпасс.

Именно поэтому в этом году используют 50 миллиардов долларов, а остальные 120 – выделят уже в 2023 году. Детальнее этот вопрос обсудят на весенней встрече с Международным валютным фондом.

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