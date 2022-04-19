Соответствующую информацию рассказал журналистам президент Всемирного банка Дэвид Малпасс. Об этом он заявил 18 апреля – на 54-й день полномасштабной войны, которую Россия начала против Украины.

Заметьте Всемирный банк прогнозирует падение украинского ВВП на 45% из-за войны

Всемирный банк снизил прогноз и готовит пакет помощи

Всемирный банк сократил свой прогноз глобального экономического роста в 2022 году в результате войны России против Украины и готовит пакет помощи в размере 170 миллиардов долларов для стран на фоне последствий войны, пандемии и заоблачной инфляции,

– говорится в сообщении.

Кроме того, Всемирный банк:

"снизил свой прогноз глобального роста в 2022 году до 3,2%, что является резким понижением по сравнению с январским прогнозом на уровне 4,1%;

снижение связано с сокращением перспектив для региона Европы и Центральной Азии, в которые входят как россия, так и Украина".

Для сравнения, в 2021 году уровень роста мировой экономики составил 5,7%.

Война между Россией и Украиной – самый плохой конфликт, который Европа видела за последние десятилетия. Она усилила финансовое давление от пандемии COVID-19, а также рост стоимости жизни, требующий немедленной помощи,

– объяснил Дэвид Малпасс.

Именно поэтому в этом году используют 50 миллиардов долларов, а остальные 120 – выделят уже в 2023 году. Детальнее этот вопрос обсудят на весенней встрече с Международным валютным фондом.

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