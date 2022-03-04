Всемирный банк готов мощно поддерживать Украину, – Зеленский

Многие международные партнеры Украины и организации оказывают финансовую поддержку Украине из-за агрессии России.

Президент Владимир Зеленский сообщил, что идет диалог с финансовыми партнерами. В частности, он побеседовал с главой Всемирного банка Дэвидом Малпассом.

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Всемирный банк готов действенно и мощно поддерживать. Это важно для преодоления последствий российской агрессии.

– написал президент.

Финансовая поддержка Украины

Ранее глава Нацбанка Кирилл Шевченко сообщил, что Украина от международных организаций и стран-партнеров суммарно получит более 15 миллиардов долларов помощи. А Белый дом просит у Конгресса выделить 10 миллиардов долларов для Украины.

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