Согласно прогнозу Всемирного банка, обнародованного во вторник, 11 января, глобальный рост замедлится с прошлогодних 5,5 процента до 4,1 процента в 2022 и до 3,2 процента в следующем году.

Читайте также В Минэкономики ухудшили экономический прогноз для Украины: каким будет ВВП в 2022 году

По сравнению с предыдущим отчетом ВБ от июня 2021, глобальный рост уменьшился на 0,2 процента в 2021 и 2022 годах, однако увеличился на 0,1 процента в 2023 году. Нынешняя негативная тенденция объясняется, в частности:

угасанием спроса;

прекращением фискальной и монетарной поддержки во всем мире на фоне пандемии.

Быстрое распространение варианта Омикрон указывает на то, что пандемия, вероятно, продолжит подрывать экономическую активность в ближайшей перспективе. Кроме этого, заметное замедление крупных экономик, включая США и Китай, будет влиять на внешний спрос в развивающихся странах и на рынках, которые формируются,

– отмечают во Всемирном банке.

Обратите внимание! В НБУ считают, что экономика Украины в 2021 – 2023 годах будет расти, но меньшими темпами, чем ожидалось ранее. Это обусловлено влиянием карантина и ростом цен на энергоресурсы.

Зеленский рассказал о зарплатах в Украине: смотрите видео