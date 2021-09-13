Кредит должны выдать специально для проекта "Первый заем на политику развития в сфере экономического восстановления". Об этом заявила вице-президент Всемирного банка по делам региона Европы и Центральной Азии Анна Бьерде.

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"Мы во Всемирном банке гордимся тем, что поддержали Украину в ее усилиях построить лучшее будущее, и мы продолжаем поддерживать эти усилия", – резюмировала она.

При каких условиях Украина получит деньги

По словам Бьерде, получения второго транша зависит от принятия необходимого законодательства, которое установит надлежащую институциональную базу для функционирования недавно открытого рынка земли.

Обратите внимание! Украина получит также 230 миллионов долларов от Всемирного банка на борьбу с COVID-19. Они должны поступить до декабря 2021 года.

Вице-президент Всемирного банка по делам региона Европы и Центральной Азии подчеркнула, что хотя решение об открытии рынка земли принято, однако предстоит еще многое сделать, чтобы полностью воспользоваться возможностями, которые предлагает сельскохозяйственный сектор Украины.

По ее мнению, необходимо облегчить доступ к кредитам для мелких фермеров. Сейчас закон, который бы гарантировал такой доступ, – отложен.

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