Всего лишь реэкспорт – оператор ГТС пояснил "возобновление транзита газа в Венгрию"

Транзит голубого топлива в Венгрию через территорию Украины не возобновлялся. Сейчас только происходит реэкспорт газа из подземных хранилищ.

Об этом сообщил глава оператора ГТС Украины Сергей Макогон.

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"В прессе распространяется информация о том, что "Газпром" возобновил транзит газа через Украину в Венгрию. Это не соответствует действительности", – отметил он.

Так, сейчас есть незначительный поток газа из Украины в Венгрию, но это не транзит, а реэкспорт газа европейскими трейдерами, который они хранили в украинских ПХГ,

– добавил Сергей Макогон.

Стоит отметить, что 3 октября венгерский оператор ГТС заявил, что транзит голубого топлива в Венгрию через Украину был восстановлен.

В то же время поток газа через пункт "Берегово" на украинско-венгерской границе якобы составляет чуть более 200 тысяч кубометров в час.

Соглашение России и Венгрии: кратко

Венгрия и Россия 27 сентября подписали в Будапеште долгосрочный контракт на поставку газа. Однако это будет происходить в обход Украины.

Венгерская сторона будет получать ежегодно 4,5 миллиарда кубометров газа.

МИД Украины отреагировал на подписание, назвав его политическим и экономически необоснованным решением, одобренным в угоду Кремлю.

Будапешт раскритиковал обвинения – министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто сказал о вмешательстве в их внутренние дела.