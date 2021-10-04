Об этом сообщил глава оператора ГТС Украины Сергей Макогон.

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"В прессе распространяется информация о том, что "Газпром" возобновил транзит газа через Украину в Венгрию. Это не соответствует действительности", – отметил он.

Так, сейчас есть незначительный поток газа из Украины в Венгрию, но это не транзит, а реэкспорт газа европейскими трейдерами, который они хранили в украинских ПХГ,

– добавил Сергей Макогон.

Стоит отметить, что 3 октября венгерский оператор ГТС заявил, что транзит голубого топлива в Венгрию через Украину был восстановлен.

В то же время поток газа через пункт "Берегово" на украинско-венгерской границе якобы составляет чуть более 200 тысяч кубометров в час.

Обратите внимание! Российский "Газпром" 1 октября заявил о начале поставок газа в Венгрию и Хорватию через "Турецкий поток".

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