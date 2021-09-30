Об этом свидетельствуют данные Лондонской биржи ICE. Еще накануне был установлен предыдущий рекорд – 1080 долларов за тысячу кубов газа.

Накануне Цена на газ в Европе продолжает бить рекорды: уже 1080 долларов за тысячу кубов

1 сентября цена составляла 614 долларов за тысячу кубов

15 сентября цену фиксировали на уровне 963 долларов, 1 сентября – 614 долларов за тысячу кубов. Только за последние несколько недель стоимость газа выросла практически в полтора раза.

Причина – недостаточный объем газа в подземных хранилищах

Эксперты считают, что рекордное подорожание связано с небольшим объемом газа в подземных хранилищах. А это уже результат повышенного спроса вследствие восстановления экономики и дефицит предложения от российского "Газпрома". Именно эта компания является основным поставщиком голубого топлива в Европу.

Между тем Не следует переживать, – Чернышов рассказал, изменятся ли тарифы на тепло в Украине

В России вину за рост цен возлагают на Европу

Между тем в России уверяют, что Европа – главный партнер в торговле газом. При этом пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков не обошел случая подчеркнуть, что сами европейцы виноваты в росте цен на газ, якобы не сделали достаточных запасов.