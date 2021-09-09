Все условия мы нарушили – Фурса объяснил, от чего зависит сумма транша МВФ
Источник:24 канал
Киев ожидает следующий транш от Международного валютного фонда. Миссия должна приехать в Украину уже в сентябре.
Следующий транш должен бы быть 700 миллионов долларов, но программа заканчивается в декабре. Об этом в эфире 24 канала сообщил инвестиционный банкир Сергей Фурса.
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Украина может не получить 700 миллионов долларов
Он пояснил, что даже если Украина продолжит программу фонда на полгода (а такое в планах есть), то соответствующую сумму наше государство может не получить.
Трудно сказать (от чего зависит транш – 24 канал), потому что все условия по срокам мы давно нарушили,
– подчеркнул Фурса.
Вполне возможно, что украинская власть намерена договориться о разбиении оставшихся денег. "Но какое оно (разбиение – 24 канал) будет, в какой пропорции и согласится ли на это МВФ – трудно сказать", – сказал банкир.
Когда Украина получит транш
После того как миссия МВФ уедет из Украины, будет происходить бюрократический процесс подготовки. Он занимает примерно 3 недели.
"Я думаю, что реалистично, если все будет хорошо, в конце октября мы сможем получить деньги", – сказал Фурса.
От чего зависит сумма транша МВФ: смотрите комментарий эксперта
Деньги для Украины: что известно
- В декабре Украина может получить 230 миллионов долларов в рамках инициативы COVAX. Эти деньги власти смогут потратить лишь на преодоление последствий коронакризиса.
- Уже в сентябре миссия МВФ должна приехать в Украину. Киев ожидает следующий транш от фонда.
- Глава Нацбанка заявил, что сумма транша может быть даже больше ранее анонсированных 700 миллионов долларов.